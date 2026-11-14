Netflix rebate críticas após estreia de produção sobre Suzane von Richthofen

A Netflix negou que esteja ocultando o documentário "Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga". A produção estreou no catálogo sem campanhas promocionais voltadas para a imprensa, situação que gerou boatos nas redes sociais sobre uma tentativa de esconder o conteúdo.

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Ao responder ao veículo "Metrópoles", a plataforma informou que cada título conta com uma estratégia própria de lançamento, sem um modelo fixo de publicidade. A empresa destacou também que todas as produções permanecem acessíveis para os assinantes em todo o mundo.

A recomendação das obras aos usuários depende de critérios técnicos: o algoritmo analisa o histórico individual de consumo, os hábitos de perfis com preferências semelhantes e o horário em que o assinante entra no aplicativo.

Detalhes do crime e conteúdo da obra

O documentário revisita o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, que morreram em outubro de 2002 na própria casa, situada em São Paulo. Suzane von Richthofen, então com 19 anos, planejou o crime motivada pelo namoro com Daniel Cravinhos, relação reprovada pelos pais, e pelo interesse na herança familiar.

Em 2006, o tribunal condenou Suzane e Daniel a 39 anos de prisão. Christian Cravinhos, irmão de Daniel, recebeu a pena de 38 anos pelo envolvimento nos assassinatos.

A obra exibe uma entrevista inédita com Suzane, gravada mais de dez anos após sua última declaração à imprensa. No relato, ela apresenta sua versão sobre o crime, aborda o convívio com os pais, detalha a participação no planejamento dos homicídios e comenta as consequências dos atos em sua vida. O documentário traz ainda registros de arquivo, análises de especialistas e depoimentos de pessoas ligadas à história.

Críticas do público ao documentário

Reações negativas marcaram a chegada da produção ao catálogo. Espectadores questionaram a decisão de conceder espaço ao relato da condenada. Em mensagens virtuais, uma internauta escreveu "Só eu acho um absurdo dar palco e holofote para isso?". Outra pessoa ironizou a iniciativa ao afirmar "Podia ter pego essa grana e terminado Mindhunter, né?".

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Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, publicou um vídeo nas redes sociais reprovando o destaque dado a autores de crimes em vez do acolhimento às vítimas. "Eu sei, sei perfeitamente o que é uma tragédia se tornar manchete", afirmou ela, acrescentando que tenta não ser lembrada apenas pela dor no cotidiano.