Suzane von Richthofen relembra caso de promotor que teria se apaixonado por ela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No documentário "Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga", lançado nesta quarta-feira (11) pela Netflix, Suzane von Richthofen, 43, relembrou um episódio curioso de quando estava presa pelo assassinato dos pais. Segundo ela, um promotor de Justiça teria se apaixonado e aproveitado um encontro no Ministério Público para se declarar, ler poesias e até fazer planos de um futuro a dois.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"O homem começa a ler um monte de poesia. Daí o cara começa a se declarar", conta Suzane. Ela afirma que Eliseu José Berardo Gonçalves disse que não conseguia parar de pensar nela e já imaginava os dois passeando de mãos dadas no shopping e ele levando suco de laranja na cama para acordá-la pela manhã.

Suzane relata que tudo aconteceu durante o período em que esteve na Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ela conta que passou seis meses em condições desesperadoras e que chegou a dormir cheirando um sabonete para disfarçar o mau cheiro das celas. Por isso, aceitou um convite do promotor para conversar sobre a situação da unidade, mas acabou surpreendida pelo rumo do encontro.

Suzane conta que, durante a conversa, o promotor mandou trazer um lanche do McDonald's para ela. A condenada diz que ficou feliz com a surpresa, já que não tinha acesso à comida da rede na prisão, e aproveitou para matar a vontade enquanto Eliseu continuava se declarando. "Eu adoro McDonald's, eu não podia comer lá. [...] Eu comendo e ele declarando", relembra, aos risos.

O caso já havia vindo à tona em 2010, quando o promotor foi suspenso por 22 dias pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo após uma denúncia feita por Suzane. Na ocasião, Eliseu admitiu ter comprado um lanche para ela, mas negou que estivesse apaixonado ou que tivesse lido poesias.

A série "Tremembé", do Prime Video, também retratou a história. Na produção, Suzane foi interpretada por Marina Ruy Barbosa. O roteiro da produção foi escrito por Ullisses Campbell, jornalista autor do livro "Suzane: Assassina e Manipuladora".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o documentário "Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga" revisita o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, e traz depoimentos inéditos de Suzane, além de entrevistas com especialistas e pessoas ligadas ao caso.