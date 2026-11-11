Os 10 erros mais comuns ao montar um kit de emergência

Estar preparado para deixar a residência às pressas pode fazer a diferença durante tempestades, deslizamentos ou interrupções no fornecimento de energia elétrica. A Defesa Civil Nacional reforçou orientações de caráter preventivo e educativo recomendando que cada família mantenha uma bagagem compacta com suprimentos para garantir a subsistência por pelo menos três dias.

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A montagem prática dessa mochila visa assegurar a segurança familiar sem imprevistos. Conheça os dez erros mais comuns cometidos na preparação dos suprimentos:

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