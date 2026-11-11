Os 10 erros mais comuns ao montar um kit de emergência
Defesa Civil orienta como montar uma mochila prática para garantir a segurança da família por três dias com suprimentos certos e sem imprevistos
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Estar preparado para deixar a residência às pressas pode fazer a diferença durante tempestades, deslizamentos ou interrupções no fornecimento de energia elétrica. A Defesa Civil Nacional reforçou orientações de caráter preventivo e educativo recomendando que cada família mantenha uma bagagem compacta com suprimentos para garantir a subsistência por pelo menos três dias.
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A montagem prática dessa mochila visa assegurar a segurança familiar sem imprevistos. Conheça os dez erros mais comuns cometidos na preparação dos suprimentos:
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Dez erros comuns na montagem do kit de emergência
Excesso de peso: colocar itens demais faz com que a mochila fique impossível de carregar. A regra básica determina que a pessoa consiga correr com o equipamento nas costas e descer vários lances de escada sem exaustão.
Guardar no fundo do armário: deixar a mochila em locais de difícil acesso, como o fundo de um guarda-roupa ou no sótão, atrasa a saída. A bagagem deve ficar perto da porta de saída da residência para retirada rápida em caso de pressa.
Esquecer a revisão periódica: não conferir a validade de alimentos e medicamentos compromete a utilidade do kit. É essencial fazer uma revisão semestral para trocar todos os itens vencidos.
Deixar pilhas dentro da lanterna: as pilhas podem vazar, oxidar e estragar o aparelho com o tempo. Guarde esses componentes fora do equipamento ou utilize lanternas com baterias recarregáveis devidamente revisadas.
Baterias ou power banks descarregados: guardar carregadores portáteis ou aparelhos eletrônicos sem carga inviabiliza o uso. A energia acumulada dissipa com o tempo ou não serve para comunicação no momento necessário.
Água estagnada por muito tempo: guardar garrafas com água durante meses ou anos paradas sem troca altera a qualidade e contamina o líquido destinado ao consumo.
Não incluir medicamentos de uso contínuo e receitas: esquecer remédios essenciais que você ou sua família tomam diariamente, além de deixar de fora cópias das respectivas receitas médicas, gera transtornos.
Ignorar documentos e dinheiro em espécie: não guardar cópias impermeáveis de documentos de identidade, cartões e quantia em dinheiro vivo é arriscado, já que caixas eletrônicos e redes de cartão podem ficar fora do ar.
Dimensionamento incorreto para a realidade local: montar um kit genérico desconsidera as necessidades reais dos familiares, como fraldas, ração para pets, óculos de grau extras ou agasalhos para quem reside em região fria.
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Esquecer itens de higiene básica e primeiros socorros: focar apenas em comida e água resulta na falta de itens como álcool em gel, papel higiênico, sabonete, absorventes e um estojo básico de curativos.