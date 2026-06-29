8 itens essenciais para ter em casa durante o inverno

Durante o inverno brasileiro, que se estende de junho a setembro, as frentes frias trazem chuvas intensas e temporais para diversas regiões do país. Quedas de energia, alagamentos e dificuldades de comunicação são riscos reais nesses períodos. Ter um kit de emergência em casa pode fazer toda a diferença nessas horas.

Manter itens básicos e funcionais à mão ajuda a atravessar o período de mau tempo com mais tranquilidade e a responder rapidamente a qualquer imprevisto. A organização prévia evita o pânico e garante que sua família permaneça segura até que a situação se normalize.

Leia Mais

Confira uma lista com oito itens indispensáveis para ter em casa:

1. Iluminação de emergência

Lanternas são mais seguras que velas para evitar acidentes. Tenha pelo menos uma, preferencialmente de LED, que consome menos energia. Verifique as pilhas regularmente e mantenha um jogo extra guardado em local seco e de fácil acesso.

2. Rádio a pilha ou a manivela

Quando a energia e a internet caem, um rádio portátil é a melhor forma de receber informações e alertas oficiais da Defesa Civil e de outras autoridades. Ele permite que você se mantenha atualizado sobre as condições do tempo e as orientações de segurança.

3. Carregadores portáteis (power banks)

Mantenha os carregadores portáteis sempre com a carga máxima. Eles são fundamentais para garantir que os celulares permaneçam funcionando, permitindo a comunicação com familiares ou o acionamento de serviços de emergência em caso de necessidade.

4. Água potável e alimentos não perecíveis

Armazene água suficiente para todos os moradores da casa por pelo menos três dias. A recomendação é de entre 2 e 4 litros por pessoa ao dia (considerando consumo, higiene básica e eventual preparo de alimentos). Tenha também um estoque de alimentos que não precisam de refrigeração ou cozimento, como biscoitos, barras de cereal, frutas secas e enlatados.

5. Kit de primeiros socorros

Seu kit de primeiros socorros deve conter itens básicos como curativos de diferentes tamanhos, gaze, esparadrapo, antissépticos e analgésicos. Inclua também qualquer medicamento de uso contínuo que um membro da família precise, com uma reserva para alguns dias.

6. Documentos importantes e dinheiro

Guarde cópias ou originais de documentos pessoais, como RG, CPF e certidões, em um saco plástico impermeável. É útil ter também uma quantia em dinheiro, já que caixas eletrônicos e máquinas de cartão podem ficar fora de operação.

7. Lista de contatos de emergência

Anote em um papel os números de telefone mais importantes: Defesa Civil (199), Corpo de Bombeiros (193), SAMU (192), a companhia de energia elétrica local e contatos de familiares próximos. Guarde a lista junto ao kit de emergência, caso a bateria do celular acabe.

8. Cobertores e agasalhos extras

Com a queda de energia, os sistemas de aquecimento podem parar de funcionar. Tenha cobertores extras, incluindo opções térmicas se possível, e agasalhos para todos os membros da família. Manter o corpo aquecido é fundamental para evitar a hipotermia durante uma emergência no inverno.

Quando revisar seu kit?

É recomendável revisar seu kit a cada mudança de estação, especialmente antes do inverno. Verifique a validade de alimentos e medicamentos, teste as pilhas de lanternas e rádios e recarregue os power banks. Uma checagem periódica garante que tudo estará pronto quando você mais precisar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.