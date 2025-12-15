7 gadgets essenciais para ter em casa e não sofrer com a falta de luz

A recente tempestade que deixou bairros de Belo Horizonte no escuro serve como um alerta importante: a falta de energia elétrica pode acontecer a qualquer momento. Em vez de depender de velas e da sorte, a tecnologia oferece soluções práticas que garantem mais conforto e segurança durante um apagão. Pequenos aparelhos podem manter seus dispositivos carregados, a casa iluminada e até o acesso à internet funcionando.

Preparar um kit de emergência com os gadgets certos é uma forma inteligente de minimizar os transtornos causados pela interrupção do fornecimento de energia. Conheça sete itens que fazem toda a diferença nessas horas.

Baterias portáteis (Power Banks): Essenciais para manter celulares, tablets e outros pequenos eletrônicos funcionando. Um power bank permite que você se comunique e acesse informações importantes, mesmo sem energia nas tomadas. Modelos de 10.000mAh a 20.000mAh são ideais para uso doméstico e podem oferecer várias recargas completas para um smartphone. Luzes de emergência de LED: Mais seguras e eficientes que velas, muitas dessas luzes acendem automaticamente quando a energia acaba. Elas podem ser mantidas conectadas à tomada, garantindo que estejam sempre carregadas e prontas para usar, oferecendo iluminação clara e duradoura para ambientes inteiros. Nobreak (UPS): Conhecido por proteger computadores, o nobreak tem uma função crucial em apagões: manter o roteador de internet ligado. Com um nobreak, você garante que o roteador permaneça ligado. Se a infraestrutura da sua operadora de internet também tiver energia de backup, você mantém a conexão Wi-Fi funcionando por algumas horas. Rádio a pilha ou manivela: Quando a internet e a TV saem do ar, um rádio portátil se torna a principal fonte de notícias e comunicados oficiais. Modelos modernos funcionam com manivela (dínamo), energia solar ou pilhas, garantindo que você nunca fique sem acesso a informações. Lanterna de dínamo: Este tipo de lanterna dispensa pilhas ou baterias, pois gera energia ao girar uma manivela. É uma fonte de luz confiável e infinita, ideal para situações de emergência, pois sempre estará pronta para funcionar, independentemente de quanto tempo ficou guardada. Carregador solar portátil: Para interrupções mais longas, um carregador com painéis solares é uma excelente alternativa. Basta expô-lo à luz do sol para recarregar power banks ou diretamente seus dispositivos, garantindo uma fonte de energia limpa e renovável. Sua eficácia, no entanto, é reduzida em dias nublados ou dentro de casa. Fogão portátil a gás: Se a falta de luz se estender por muitas horas, ter um fogareiro compacto a gás permite preparar uma refeição quente ou ferver água. É uma solução simples para quem depende de fogão elétrico ou micro-ondas, mas lembre-se de usá-lo em local bem ventilado por segurança.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.