Faltou luz? 7 itens essenciais para ter em casa em caso de apagão

Durante eventos climáticos, a instabilidade no fornecimento de energia pode pegar qualquer um de surpresa, e estar preparado para um apagão é a melhor forma de garantir segurança e minimizar os transtornos. Um kit de emergência bem montado pode fazer toda a diferença quando as luzes se apagam.

Separar itens básicos que resolvem os problemas imediatos causados pela falta de energia pode facilitar a sua vida em situações extremas. Com alguns objetos simples, é possível passar por horas no escuro sem grandes preocupações.

Leia Mais

Pensando nisso, organizamos uma lista com sete itens essenciais que todos deveriam ter em casa para enfrentar um blecaute de forma mais tranquila.

Kit de sobrevivência para um apagão

Lanternas e pilhas extras

Uma fonte de luz, como lanternas de LED, podem ser bem eficientes e duradouras. Velas podem ser uma alternativa, mas oferecem risco de incêndio e devem ser usadas com extrema cautela, por isso, mantenha um estoque de pilhas compatíveis e verifique a carga delas periodicamente. Carregador portátil (power bank)

Ficar sem bateria no celular durante um apagão significa perder a principal ferramenta de comunicação e informação. Tenha um ou mais carregadores portáteis sempre com 100% de carga, dessa forma você garante que poderá fazer ligações de emergência ou acompanhar as notícias sobre o restabelecimento da energia. Água potável

A interrupção de energia pode afetar o funcionamento das estações de bombeamento de água, dessa maneira, por segurança, armazene pelo menos 2 litros de água potável por pessoa, considerando consumo e higiene básica. Alimentos não perecíveis

Tenha uma pequena despensa com alimentos que não precisam de refrigeração nem de cozimento, como barras de cereal, biscoitos, frutas secas e alimentos enlatados. Kit de primeiros socorros

Acidentes domésticos podem acontecer com mais facilidade no escuro, por isso, montar um kit básico com curativos, antissépticos, analgésicos e qualquer medicação de uso contínuo é fundamental. Verifique a validade dos itens regularmente para garantir que tudo estará pronto para uso. Rádio a pilha

Em apagões prolongados, as redes de telefonia e internet podem cair, e um rádio a pilha ou a manivela é a forma mais garantida de receber comunicados oficiais das autoridades e da defesa civil. Ele funciona de forma independente e pode ser sua única fonte de informação em uma emergência. Dinheiro em espécie

Sistemas de pagamento eletrônico, como máquinas de cartão e Pix, dependem de conexão para funcionar, dessa forma, guardar uma pequena quantia de dinheiro em notas e moedas pode ser essencial para comprar algo urgente em um estabelecimento que ainda esteja aberto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria