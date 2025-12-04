Kit para apagão: 7 itens essenciais para ter em casa em uma emergência

Alertas recentes de cientistas sobre o risco de uma tempestade solar intensa, com potencial para provocar um apagão global de energia e internet até o fim de 2025, acenderam um sinal de atenção. Embora um colapso tecnológico de meses seja um cenário extremo, quedas de energia por motivos diversos, como tempestades ou falhas na rede, são uma realidade muito mais comum em diversas cidades do país.

Estar preparado para uma situação assim faz toda a diferença para garantir segurança e conforto. Montar um kit de emergência em casa é um passo simples, mas fundamental, para enfrentar imprevistos sem grandes transtornos. A ideia é reunir itens que garantam o básico: iluminação, comunicação, alimentação e segurança.

Um bom planejamento evita a correria e a incerteza de ter que procurar suprimentos no escuro. O ideal é manter tudo organizado em uma caixa ou mochila guardada em um local seco, de fácil acesso e conhecido por todos da família. Pense neste kit como um seguro para o seu bem-estar e o de sua família.

7 itens para seu kit de apagão

Iluminação de emergência: tenha à mão lanternas, preferencialmente de LED, que consomem menos energia. Verifique as pilhas a cada seis meses. Velas e fósforos também são úteis, mas devem ser usados com cuidado para evitar acidentes.

Rádio a pilha ou a manivela: sem internet ou TV, o rádio se torna a principal fonte para receber informações de autoridades e notícias sobre a situação. Garanta que ele tenha pilhas reservas ou um mecanismo de carregamento manual.

Carregador portátil (power bank): manter o celular com bateria é importante para comunicação, caso as redes de telefonia permaneçam ativas, ou mesmo para usar a lanterna do aparelho. Deixe o power bank sempre carregado.

Água potável: recomendações de defesa civil sugerem armazenar pelo menos três litros de água por pessoa, por dia . Essa quantidade é calculada para cobrir o consumo e a higiene básica. Galões de água mineral são uma ótima opção.

Alimentos não perecíveis: estoque comida para, no mínimo, três dias. Prefira itens que não precisam de refrigeração ou cozimento, como barras de cereal, frutas secas, bolachas e alimentos enlatados. Não se esqueça de um abridor de latas manual e verifique a validade dos produtos a cada seis meses.

Kit de primeiros socorros: uma caixa básica deve conter curativos, gaze, esparadrapo, antissépticos, analgésicos e qualquer medicamento de uso contínuo que um membro da família utilize. Lembre-se de checar a validade dos remédios periodicamente.

Dinheiro em espécie: em um apagão prolongado, sistemas de pagamento eletrônico, como cartões e Pix, podem ficar fora do ar. Ter uma pequena quantia de dinheiro em notas pode ser essencial para compras emergenciais.

Dicas extras para o seu kit

Além dos itens listados, considere incluir cópias físicas de documentos importantes (RG, CPF, certidões) em um saco plástico à prova d'água. É fundamental revisar todo o kit a cada seis meses, garantindo que pilhas, alimentos e medicamentos estejam funcionando e dentro do prazo de validade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.