Entenda por que o Reino Unido pede estoque de comida para três dias

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

O governo do Reino Unido lançou uma orientação nacional chamada "Be Ready" ("Esteja Preparado") para incentivar a população a manter em casa suprimentos suficientes para enfrentar pelo menos três dias de isolamento ou desabastecimento. A iniciativa faz parte de um plano oficial para aumentar a capacidade de resposta da sociedade civil diante de crises graves, como inundações severas, apagões elétricos e ataques cibernéticos.

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A medida prevê que cada residência monte uma reserva com itens básicos de sobrevivência, com a recomendação de que as compras sejam feitas de maneira gradual nas idas habituais ao mercado, a fim de evitar corridas aos supermercados. Entre os produtos essenciais estão água engarrafada, alimentos não perecíveis que dispensem cozimento prévio, lanternas e pilhas reservas. As autoridades enfatizam que o objetivo não é gerar alarme, mas sim criar uma cultura preventiva semelhante à adotada em outros países europeus.

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Os itens essenciais do kit de emergência

O guia governamental detalha os artigos fundamentais para garantir a segurança individual durante um período crítico de 72 horas. O plano recomenda calcular pelo menos 3 litros de água potável por pessoa a cada dia para consumo direto, sendo necessário volume adicional para cozimento e higiene.

Para a alimentação, a lista inclui produtos enlatados, barras de cereais e biscoitos secos, além de um abridor manual de latas. Em situações de interrupção no fornecimento de energia, fogões elétricos e micro-ondas deixam de funcionar, o que torna a comida pronta para consumo a melhor alternativa.

A cartilha também orienta que as famílias incluam artigos de comunicação, saúde e necessidades específicas em suas malas de segurança:

Rádio portátil movido a bateria ou manivela, necessário para acompanhar alertas públicos caso o sinal de internet caia.

Lanternas potentes com jogos adicionais de pilhas novas.

Carregadores portáteis e baterias externas com carga completa para telefones celulares.

Estojo básico de primeiros socorros com curativos, antissépticos e remédios de uso diário contínuo.

Produtos de higiene pessoal rápida, como lenços umedecidos e papel higiênico.

Itens para necessidades particulares, como alimentação infantil, fórmulas e ração para animais de estimação.

Motivos para o plano preventivo

O incentivo ao armazenamento doméstico surge após uma revisão das vulnerabilidades enfrentadas pelo país nos últimos anos. Eventos climáticos extremos provocaram enchentes históricas em várias regiões britânicas, isolando comunidades inteiras e cortando o fornecimento de luz e água encanada por dias seguidos.

Além dos desastres naturais, a infraestrutura moderna depende de sistemas digitais complexos que estão sujeitos a falhas operacionais e invasões virtuais em larga escala. Quando uma rede elétrica ou um canal de distribuição sofre interrupções repentinas, os serviços de resgate costumam focar prioritariamente no socorro aos hospitais e grupos vulneráveis.

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Modelos parecidos já funcionam com sucesso na Suécia e na Finlândia, onde manuais de autossuficiência são enviados regularmente para todas as casas. França, Irlanda e Países Baixos também adotam orientações semelhantes de preparação doméstica. Na visão do gabinete britânico, cidadãos devidamente preparados conseguem suportar os primeiros momentos de uma emergência sem sobrecarregar as equipes oficiais de atendimento.