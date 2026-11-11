O que levar numa mochila de fuga se você tivesse 10 minutos para sair de casa

Estar preparado para deixar a residência às pressas pode fazer a diferença durante tempestades, deslizamentos ou interrupções no fornecimento de energia elétrica. Recentemente, a Defesa Civil Nacional reforçou orientações de caráter preventivo e educativo recomendando que cada família mantenha uma bagagem compacta com suprimentos capazes de garantir a subsistência por pelo menos três dias.

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O objetivo dessa preparação é oferecer total autonomia durante as primeiras 72 horas após um desastre, período considerado mais crítico para a chegada de equipes de resgate ou para o restabelecimento de serviços essenciais. Saber o que armazenar facilita o deslocamento rápido em momentos de urgência.

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Água e alimentos prontos para consumo

A conservação de líquidos encabeça a lista de necessidades fundamentais. A Defesa Civil recomenda armazenar 2 litros de água potável por pessoa por dia, totalizando 6 litros por pessoa para garantir a hidratação adequada durante as 72 horas de emergência.

Para a alimentação, o ideal é selecionar mantimentos nutritivos e que não dependam de cozimento. Barras de cereais, castanhas, biscoitos secos e frutas desidratadas fornecem calorias imediatas e ocupam pouco espaço na mochila. Lembre-se também de incluir fórmulas ou alimentos específicos caso haja bebês, crianças ou animais de estimação na família.

Identificação pessoal e dinheiro físico

Quedas prolongadas de luz e falhas nas redes de telefonia costumam desativar maquininhas de cartão bancário e o sistema Pix. Ter quantias em cédulas físicas guardadas na bagagem possibilita a compra de passagens, remédios ou mantimentos no comércio de bairro.

Os documentos civis, como RG, CPF, certidões e cartões de saúde, precisam ser guardados em sacos plásticos com fecho para evitar danos causados pela água. Portar cópias ou vias originais protegidas acelera o atendimento em abrigos públicos e postos médicos.

Medicamentos e primeiros socorros

Pessoas que dependem de remédios de uso contínuo devem incluir uma cartela reserva na bolsa, sempre acompanhada da receita médica. A interrupção de tratamentos de saúde durante uma crise eleva os perigos para o paciente.

O estojo básico de curativos também precisa conter analgésicos, curativos adesivos, gaze esterilizada e solução antisséptica. Esses materiais ajudam a tratar pequenos cortes, arranhões ou dores repentinas no trajeto até um ponto seguro.

Equipamentos de comunicação e iluminação

A dependência do telefone celular exige precauções extras quando as tomadas param de funcionar. Carregar uma bateria externa portátil previamente abastecida e cabos de conexão garante o contato com familiares e equipes de socorro.

Uma lanterna com pilhas reservas poupa a carga do telefone móvel. Para receber alertas meteorológicos e orientações governamentais quando a internet estiver fora do ar, um rádio portátil a pilha opera como fonte indispensável de informação.

Proteção térmica e higiene

Mudanças bruscas de tempo e contato com a chuva demandam uma troca rápida de roupas leves e um agasalho quente ou capa impermeável. O isolamento contra umidade e vento frio previne episódios de hipotermia.

Artigos de higiene pessoal fecham a organização dos pertences essenciais. Pacotes de lenços umedecidos, álcool em gel, papel higiênico e escova de dente conservam as condições sanitárias básicas em alojamentos provisórios.

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Manutenção e armazenamento

O kit de emergência deve ficar posicionado em local seguro e de fácil acesso para permitir uma retirada ágil em caso de evacuação imediata. Além disso, é essencial revisar periodicamente as datas de validade de comidas e medicamentos, além de conferir o funcionamento das pilhas e a carga dos aparelhos eletrônicos.