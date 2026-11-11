Água, comida e remédio: quanto cada pessoa da família precisa para sobreviver três dias

Com a recomendação da Defesa Civil Nacional para que famílias mantenham um kit de emergência capaz de atender às necessidades básicas por até 72 horas, muitas pessoas ficam em dúvida de como se preparar. O plano reúne os suprimentos essenciais para garantir a sobrevivência de cada pessoa da família, com foco direto em água, comida e remédio.

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Cálculo e reserva de água potável

Para o abastecimento hídrico, a recomendação estabelece a quantidade de 2 litros de água potável por dia por pessoa. No intervalo total de três dias estipulado para o kit, o volume soma 6 litros para cada integrante da residência.

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A quantidade deve ser calculada a partir do total de pessoas no imóvel. Uma família com quatro pessoas, por exemplo, necessita de uma reserva de pelo menos 24 litros de água no total para atender todo o período de três dias.

Alimentos práticos e não perecíveis

As orientações da Defesa Civil indicam a escolha exclusiva de comida não perecível e de consumo simples. Os mantimentos selecionados não devem necessitar de refrigeração e não podem depender de cozimento complexo para o consumo.

Os itens sugeridos para manter a alimentação da família durante os três dias são:

biscoitos;

barras de cereais;

frutas secas;

alimentos enlatados, como atum, sardinha ou legumes em conserva.

Medicamentos e primeiros socorros

A Defesa Civil orienta a montagem de uma reserva com todos os remédios de uso contínuo de cada familiar. Essa medida visa evitar a interrupção de tratamentos durante o período de 72 horas.

Os medicamentos de uso contínuo devem permanecer sempre acompanhados de cópias atualizadas das respectivas receitas médicas de cada pessoa da casa.

A estrutura de saúde do kit deve conter também itens básicos de primeiros socorros: