Lotofácil 3827 e outras loterias: confira os números sorteados (11/11)
Caixa também sorteou os concursos da Quina, Lotomania, Dupla-Sena, +Milionária, Super Sete e Dia de Sorte nesta quarta-feira (11/11), no Espaço da Sorte
compartilhe
A Caixa sorteou nesta quarta-feira (11/11), às 21h, os concursos da Lotofácil 3827, Quina 7165, Lotomania 2998, Dupla-Sena 3031, +Milionária 406, Super Sete 921 e Dia de Sorte 1345.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias desta quarta (11/11)
Lotofácil 3827 – R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23
Quina 7165 – R$ 9 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 47- 57 - 58 - 74 - 77
Lotomania 2998 – R$ 4,8 milhões
São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas:
Dupla Sena 3031 – R$ 12,2 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas
1º sorteio: 13 - 16 - 18 -21 - 27 - 28
2º sorteio: 03 - 11 - 16 - 18 - 32 - 37
+Milionária 406 – R$ 113 milhões
O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.
Confira as dezenas: 03 - 06 - 14 -26 - 36 - 42
Trevos da sorte: 3 - 5
Super Sete 921 – R$ 300 mil
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas
Coluna 1: 1
Coluna 2: 1
Coluna 3: 9
Coluna 4: 7
Coluna 5: 2
Coluna 6: 6
Coluna 7: 0
Dia de Sorte 1345 – R$ 100 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas:
Mês da Sorte:
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.