Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

A edição 2026 do Forumdoc.bh - Festival do Filme Documentário e Etnográfico, que começa nesta quinta (19/11), marca três décadas da mostra, consolidada como um dos importantes espaços de circulação, reflexão e formação em torno do cinema documental no Brasil. A programação prevê a exibição de 77 filmes, distribuídos em mostras temáticas e sessões especiais, até o próximo dia 29.

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Seminários, minicursos, encontros com realizadores e exibições on-line também estão previstos. O longa "Lira", de Maria Lira Marques e Beth Formaggini, é a atração de abertura, às 19h, no Cine Humberto Mauro. O filme acompanha a jornada da codiretora Maria Lira pelo Vale do Jequitinhonha, onde recolhe pigmentos de terra para suas pinturas e canções para o Coral dos Trovadores do Vale de Araçuaí.



Na sexta-feira (20/11), têm início duas mostras que estão entre os destaques desta 30ª edição. A Mostra Cinema de Transformação parte de um projeto de extensão da UFMG que propõe uma interface de conceitos do campo das ciências humanas com o cinema, coordenado pelo antropólogo Paulo Maia, um dos organizadores do Forumdoc.bh. A seleção de 25 obras (entre longas, médias e curtas) explora os limites entre documentário e ficção, depoimento e fabulação.



Dois filmes que tratam de corpos em transição e metamorfose, ambos de 2023, balizam a mostra: o brasileiro "A transformação de Canuto", de Ariel Ortega e Ernesto de Carvalho, e o francês "Orlando: minha biografia política", de Paul B. Preciado. O primeiro recorre à mitologia indígena para acompanhar um homem que se transforma em onça. O segundo parte do livro de Virginia Woolf, "Orlando: biografia", para focalizar os dissidentes do binarismo sexual e de gênero, que apontam para a não fixação das formas.



TRANSFORMAÇÃO

"Tratamos de transformação no nível da temática e na forma como o filme é feito", diz Maia. Já a Mostra Contemporânea Brasileira reúne 16 obras selecionadas por uma equipe convidada pela produtora do evento Filmes de Quintal, a partir de um conjunto de 432 inscrições recebidas.



Júnia Torres, organizadora do Forumdoc.bh, observa que essa é uma mostra que não sai "de dentro para fora". "Existe essa comissão de seleção, que trabalha com uma autonomia grande, e mapeia uma produção recente", destaca.



Segundo ela, um critério importante é olhar a diversidade de protagonismo autoral. "É uma forma de marcar como o documentário vem sendo apropriado por grupos sociais e como isso transforma sua linguagem. Temos coletivos indígenas produzindo, pessoas da periferia, o cinema negro e o cinema que vem da pesquisa etnográfica. Temos cada vez mais interesse nesse deslocamento autoral", afirma.



"Caçada", de Karakra Kayapó, "Disciplina", de Affonso Uchôa, e "Retratos da várzea", de Lucas Campolina, são alguns dos títulos selecionados.



Outro recorte do Forumdoc.bh 2026 são as Sessões Especiais, com filmes como "Nuestra tierra", primeiro longa documental da cineasta argentina Lucrecia Martel, "O ancoradouro do tempo", do moçambicano Sol de Carvalho, e "A noite e os dias de Miguel Burnier", de João Dumans. Júnia também aponta como destaque da programação o Programa Silvia Rivera Cusicanqui, que vai contar com a presença da filósofa e socióloga boliviana, de origem indígena, pensadora da contracolonização.



"Conseguimos trazer Silvia através do Instituto Cervantes e vamos exibir três filmes dela, que é muito conhecida pela produção bibliográfica, mas nem tanto pela produção de documentários", comenta a organizadora. Os títulos de sua autoria formam a trilogia "Pois tudo o que morre, vive", dedicada à memória de seu país. O Programa se completa com o clássico latino-americano "Chircales", de Marta Rodríguez e Jorge Silva, que Silvia também vai comentar.



A reflexão sobre o percurso do festival ganha contornos específicos na mostra Encontros Forumdoc.bh 30 anos, que reúne documentários clássicos, presentes no imaginário compartilhado do festival, e a estreia de produções contemporâneas, propondo um olhar sobre as últimas três décadas do cinema documental brasileiro. A programação contempla, ainda, a Retrospectiva Gustavo Caboco, que traz, de maneira inédita, o conjunto da produção cinematográfica do cineasta, artista visual, educador e ativista wapichana.



CINEMA E MÚSICA



O 30º Forumdoc.bh promove, em 27/11, No Cine Theatro Brasil, o espetáculo "Comentário musical - Agnès Varda por Juçara Marçal", no qual a cantora e compositora brasileira cria pontes com a obra de uma das precursoras da Nouvelle Vague. Acompanhada por Kiko Dinucci e Ju Perdigão, Juçara constrói um repertório que estabelece conexões entre a filmografia de Varda e diferentes paisagens musicais. Canções brasileiras, como "Batuque", de Itamar Assumpção, "Vela no breu", de Paulinho da Viola, e "Imitação", de Batatinha, também estão no roteiro, bem como composições autorais de Juçara.

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30º FORUMDOC.BH

Festival do Filme Documentário e Etnográfico, a partir desta quinta (19/11) até 29/11, com mostras especiais, seminários, encontros com realizadores, minicursos e sessões comentadas no Cine Humberto Mauro (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro), Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza), Casa de Cinema da Faculdade de Educação da UFMG (Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha), Funarte (Rua Januária, 68, Centro), Conservatório da UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534, Centro) e Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro). Toda a programação é gratuita e pode ser conferida em no site do festival.