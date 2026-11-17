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Marlon Brando reuniu talento expressivo, postura rebelde e uma convivência complexa com a fama. Colegas e diretores frequentemente o julgavam volúvel e difícil no set, imagem alimentada pela falta de interesse em cumprir as convenções de Hollywood.

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Alguns nomes da indústria rebatiam essa impressão. Francis Ford Coppola, diretor de "Il padrino" e "Apocalypse Now", explicou que o ator pertencia a uma categoria própria e apenas trabalhava de modo diferente. James Caan, companheiro de elenco em "Il padrino", reforçou a admiração ao admitir que nenhum outro profissional de sua geração exerceu influência semelhante sobre ele.

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Declarações no "The Dick Cavett Show"

Em 1973, durante entrevista no programa de televisão "The Dick Cavett Show", o astro abordou contradições sociais profundas. O artista questionou diretamente a imagem pública dos Estados Unidos ao afirmar: "quando sinto dizer que este país defende a liberdade, os direitos e a justiça para todos, simplesmente não é verdade se você não for branco".

A crítica alcançou o tratamento dispensado a afro-americanos e povos nativos. Brando acusou Hollywood e os filmes de faroeste de falsificarem a narrativa histórica, retratando como heróis invasores que atravessaram o continente assassinando e espalhando violência entre os habitantes originais.

De acordo com o depoimento, as produções cinematográficas educaram o público com visões distorcidas, ensinando que colonos formavam círculos com carroças enquanto nativos pereciam na proporção de 65 para 1. O ator denunciou a quebra de acordos governamentais, lembrando que os Estados Unidos assinaram de boa-fé quase 400 tratados com povos indígenas e violaram, modificaram ou alteraram absolutamente todos.

Ao avaliar esse contexto, Brando traçou um paralelo com as lutas da população negra. Ele observou que transformações aconteceram graças a protestos intensos, barulho e cobranças diretas, descartando a ideia de que esperar pela boa vontade da indústria traria qualquer avanço.

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Os povos originários não devem aguardar atitudes da população branca para ver seus direitos reconhecidos. A conquista de garantias e da soberania como entidade política e cultural independente dentro do território exige cobrança direta.