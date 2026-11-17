Anitta concorre ao Grammy 2027 com o álbum "EQUILIBRIVM". A artista brasileira disputa o troféu na categoria de Melhor Álbum Global. O projeto musical chegou ao público dividido em dois volumes, disponibilizados respectivamente em abril e julho de 2026.

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Esta indicação representa a segunda vez em que a cantora figura na premiação internacional. A conquista repete o feito alcançado anteriormente com o disco "Funk Generation". Antes da nova nomeação na premiação americana, o mesmo trabalho rendeu à cantora o troféu do Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Concorrentes e data da premiação

A cerimônia oficial do 69º Grammy Awards está agendada para 7 de fevereiro de 2027. O evento terá como sede a Crypto.com Arena, espaço localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na disputa da categoria de Melhor Álbum Global, a representante brasileira divide as indicações com quatro concorrentes:

Angélique Kidjo, com a obra "HOPE!!"

Ayra Starr, com o disco "Starrgirl"

Davido, com o projeto "Oriadé"

Tems, com o álbum "Love is a Kingdom"

Proposta artística e posicionamento

Nas redes sociais, Anitta pontuou que a presença de músicos do país na edição americana da premiação não acontece com frequência. A artista definiu a atual conquista como fruto de sua trajetória.

"Eu me sinto muito honrada, emocionada e agradecida por tanto reconhecimento. Também me sinto muito merecedora, pois sei que sou uma batalhadora nessa vida", publicou a artista em seus perfis.

A concepção de "EQUILIBRIVM" une diferentes ritmos brasileiros e manifestações sonoras afro-brasileiras. A primeira parte do repertório foca em temáticas do Brasil. O segundo volume explora a espiritualidade, trazendo referências diretas ao candomblé, religião seguida pela cantora.

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De acordo com a própria cantora, a meta central da obra musical é auxiliar na diminuição do preconceito contra religiões de matriz africana. O disco também busca incentivar seus seguidores a dialogarem abertamente a respeito de sua fé.