Anitta vence seu primeiro Grammy Latino e emociona com discurso histórico
Após 12 indicações, cantora conquista prêmio inédito com o álbum Equilibrivm; veja o relato potente sobre união latina e valorização da fé negra
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Na noite de quinta-feira (12/11), em Las Vegas, a cantora Anitta conquistou seu primeiro troféu no Grammy Latino. A vitória ocorreu na categoria de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa com o disco "Equilibrivm". O prêmio inédito chegou após a artista acumular 12 indicações ao longo dos anos.
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Ao receber o gramofone, a artista usou o momento para discursar em favor da integração da América Latina e destacar a resistência da cultura negra no Brasil. Ela também ressaltou que a ocasião marcou a primeira vez em que uma categoria brasileira esteve presente nessa etapa da premiação.
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Integração da América Latina
Em seu pronunciamento no palco, Anitta defendeu a união entre os países latinos. A cantora enfatizou que a região compreende todas as nações que a compõem, e não apenas aquelas que utilizam o espanhol como idioma.
Ela pontuou que o idioma gera distanciamento, mas expressou o desejo de ver os povos integrados: "como um só povo, pois somos muito parecidos. Temos uma cultura muito importante, muito forte".
Transformação pessoal e processo criativo
A cantora detalhou que "Equilibrivm" nasceu do anseio por uma transformação interna e de uma jornada espiritual profunda. Essa vivência promoveu uma mudança determinante em suas prioridades pessoais.
Após esse processo, Anitta considerou não trabalhar mais, pois entendeu que a vida não envolve apenas dinheiro, fama ou sucesso. Integrantes de sua equipe presentes no local convenceram a artista a produzir o projeto:
companheiros de trabalho incentivaram a gravação para compartilhar a transformação;
o grupo buscou transmitir sentimentos de amor e paz vivenciados na produção.
Resistência cultural e religiosa
No Brasil, o álbum transformou-se em uma revolução de fé. Anitta relatou que a cultura negra sofreu apagamento histórico no país, cenário em que crenças e religiões dessa matriz não podiam receber menção pública.
A cantora reforçou que artistas atuam há muito tempo para manter essa tradição viva. O disco "Equilibrivm" integra essa mobilização para garantir que as manifestações negras permaneçam fortes.
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No palco, a artista entoou a saudação "Candomblé, Exu... Exu é Mojubá!" e direcionou seus agradecimentos aos compositores e produtores da obra.