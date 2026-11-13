Anitta vence seu primeiro Grammy Latino e emociona com discurso histórico

Na noite de quinta-feira (12/11), em Las Vegas, a cantora Anitta conquistou seu primeiro troféu no Grammy Latino. A vitória ocorreu na categoria de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa com o disco "Equilibrivm". O prêmio inédito chegou após a artista acumular 12 indicações ao longo dos anos.

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Ao receber o gramofone, a artista usou o momento para discursar em favor da integração da América Latina e destacar a resistência da cultura negra no Brasil. Ela também ressaltou que a ocasião marcou a primeira vez em que uma categoria brasileira esteve presente nessa etapa da premiação.

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Integração da América Latina

Em seu pronunciamento no palco, Anitta defendeu a união entre os países latinos. A cantora enfatizou que a região compreende todas as nações que a compõem, e não apenas aquelas que utilizam o espanhol como idioma.

Ela pontuou que o idioma gera distanciamento, mas expressou o desejo de ver os povos integrados: "como um só povo, pois somos muito parecidos. Temos uma cultura muito importante, muito forte".

Transformação pessoal e processo criativo

A cantora detalhou que "Equilibrivm" nasceu do anseio por uma transformação interna e de uma jornada espiritual profunda. Essa vivência promoveu uma mudança determinante em suas prioridades pessoais.

Após esse processo, Anitta considerou não trabalhar mais, pois entendeu que a vida não envolve apenas dinheiro, fama ou sucesso. Integrantes de sua equipe presentes no local convenceram a artista a produzir o projeto:

companheiros de trabalho incentivaram a gravação para compartilhar a transformação;

o grupo buscou transmitir sentimentos de amor e paz vivenciados na produção.

Resistência cultural e religiosa

No Brasil, o álbum transformou-se em uma revolução de fé. Anitta relatou que a cultura negra sofreu apagamento histórico no país, cenário em que crenças e religiões dessa matriz não podiam receber menção pública.

A cantora reforçou que artistas atuam há muito tempo para manter essa tradição viva. O disco "Equilibrivm" integra essa mobilização para garantir que as manifestações negras permaneçam fortes.

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No palco, a artista entoou a saudação "Candomblé, Exu... Exu é Mojubá!" e direcionou seus agradecimentos aos compositores e produtores da obra.