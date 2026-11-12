Grammy Latino 2026: veja os vencedores da premiação
A premiação acontece nesta quinta-feira (12/11) em Las Vegas, nos Estados Unidos, e reúne celebridades da latinas
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É o momento de celebrar a música latina! O Grammy Latino acontece nesta quinta-feira (12/11), em Las Vegas, e reúne celebridades brasileiras e internacionais. Este ano, a cantora Anitta está indicada na principal categoria da premiação, Álbum do Ano, pelo projeto EQUILIBRIVM. Caso vença, esta será o primeiro gramofone da artista.
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A cerimônia principal tem início às 22h (horário de Brasília), com transmissão exclusiva pelo Canal BIS e pelo Globoplay. Antes dela, o pré-show pode ser acompanhado a partir das 21h pelo Multishow, pelo Canal BIS e pelo Globoplay.
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A Première, etapa dedicada a premiação das categorias técnicas e especializadas, ocorre no MGM Conference Center Marquee Ballroom, a partir das 17h (horário de Brasília); essa parte do evento pode ser assistida ao vivo pelas plataformas digitais do Grammy.
O Brasil marca presença em diversas categorias da premiação. Além de Anitta, Loulu Gilberto concorre ao premio de Gravação do Ano com a faixa O Amor Nos Encontrou e Zanna foi indicada a Canção do Ano por Nilo. Na categoria Melhor Artista Revelação, a música brasileira é representada por Loulu Gilberto e Zeca Veloso.
Djavan foi indicado à categoria de Melhor Álbum Cantor Compositor, por Improviso, e Jenni Mosello concorre ao prêmio de Compositor do Ano. Já em Melhor Álbum Instrumental, concorrem Yamandú Costa, em Peregrino; Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares e Thiago Big Rabello em NOVA; Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta em Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas.
Djavan foi indicado à categoria de Melhor Álbum Cantor Compositor, por Improviso, e Jenni Mosello concorre ao prêmio de Compositor do Ano. Já em Melhor Álbum Instrumental, concorrem Yamandú Costa, em Peregrino; Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares e Thiago Big Rabello em NOVA; Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta em Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas.
Além disso, nas categorias voltadas às canções e álbuns em língua portuguesa, nomes como Urias, Marina Sena, Emicida e João Gomes, Mestrinho e Jota.pê estão entre os indicados.
Nas categorias principais, Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso e Milo J são os nomes mais fortes na disputa. Rosalía, que é de Barcelona, na Espanha, causou grande polêmica ao ser indicada com o disco Lux, por não ser latino-americana. O Grammy Latino porém, considera canções de idiomas reconhecidos na Ibero-América, que inclui espanhol, português, catalão, guarani, basco, entre outros;
Veja os vencedores do Grammy Latino 2026:
Canção do Ano
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Coleccionando Heridas — Karol G e Marco Antonio Solís;
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Como se ama? — Jorge Drexler;
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Dime — Silvana Estrada;
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Femme Fatale — Mon Laferte;
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Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día — Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting;
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Humano — Juanes e Vivir Quintana;
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La Perla — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia;
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Mi Gran Amor — Santana, com participação de Becky G;
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Nilo — Zanna;
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Solifican12 — Milo J.
Gravação do Ano
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HA HA — Ca7riel & Paco Amoroso;
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¿Cómo se ama? — Jorge Drexler;
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Dime — Silvana Estrada;
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O Amor Nos Encontrou — Loulu Gilberto;
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Coleccionando Heridas — Karol G e Marco Antonio Solís;
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Femme Fatale — Mon Laferte;
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Desde Que Te Tengo — Carín León;
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Niño — Milo J;
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La Perla — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia;
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Alma — Elena Rose.
Álbum do Ano
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EQUILIBRIVM — Anitta;
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Free Spirits — Ca7riel & Paco Amoroso;
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Taracá — Jorge Drexler;
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Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada;
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Tropicoqueta — Karol G;
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Femme Fatale — Mon Laferte;
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Muda — Carín León;
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La Vida Era Más Corta — Milo J;
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¿Dónde Es El After? — Rawayana;
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LUX (complete works) — Rosalía.
Artista Revelação
- Delilah
- Fabian
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- Aria Vega
- Zeca Veloso
Melhor Canção em Língua Portuguesa
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Águas de um Mar Azul — Urias;
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Memória — Rosalía e Carminho;
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No Vento de Nós — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago;
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Sua Onda — Marisa Monte;
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Viver e Morrer de Amor na América Latina — Johnny Hooker e Ney Matogrosso (vencedor).
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
- "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir" - Carminho
- "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)" - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê (vencedor)
- "Até Cansar o Cansaço" - Juliana Linhares
- "Molho Lambão" - Psirico
- "Amor Perene" - Zaynara
Melhor Álbum de Música Sertaneja
- "Fire Arena" - Ana Castela
- "Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)" - Simone Mendes
- "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)" - Lauana Prado (vencedor)
- "Registro Histórico (Ao Vivo)" - Luan Santana
- "Traia Acústico (Ao Vivo)" - Traia Véia
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
- "Criolo, Amaro e Dino" - Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago (vencedor)
- "Vende-se Lembrança" - Pedro Emílio
- "Améfrica" - Bia Ferreira
- "Afim" - Zé Ibarra
- "Eita" - Lenine
Melhor Álbum de Samba/Pagode
- "50 Anos De Carreira" - Leci Brandão (vencedor)
- "Jessé - As Canções De Zeca Pagodinho" - Teresa Cristina
- "Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)" - Xande De Pilares
- "Sentimento" - Ferrugem
- "Quinhão" - Mosquito
Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa
- "Novo Testamento" - Ajulliacosta
- "Frequência Lunar" - Budah
- "Caro Vapor II - Qual A Forma De Pagamento?" - Don L
- "Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores" - Emicida (vencedor)
- "Terra Vermelha: Do Interior Pro Interior" - Matuto S.A.
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
- "Resistência! Ao Vivo no Circo Voador" - Black Pantera
- "Let It Burn / Deixa Arder" - Chico Chico
- "Rádio Love Nacional" - Detonautas
- "Foto Em Grupo" - Foto em Grupo
- "Carranca" - Urias (vencedor)
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
- "Equilibrivm" - Anitta
- "Ludom" - Ludom
- "Antes Que A Terra Acabe" - Luedji Luna
- "BRava" - Jenni Mosello
- "Marinada Vol.01" - Marina Sena
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
- "Primeiro (Ao Vivo)" - Ziza Fernandes
- "Avenida Do Arrependimento" - Thalles Roberto
- "Betel (Ao Vivo)" - Eli Soares
- "O Que Atravessa O Peito" - Verboemcarne
- "Shuv" - Victin
Melhor Álbum Pop Contemporâneo
- "KMO" - Pablo Alborán
- "Instrucciones Para Ser Feliz" - Monsieur Periné
- "(Enamorada)" - nic
- "Todo Puede Convertirse En Canción" - Debi Nova
- "¿Y Ahora Qué +?" - Alejandro Sanz (vencedor)
Melhor Álbum Pop Tradicional
- "Amorío" - Esteman, Daniela Spalla
- "Puerta Abierta" - Kany García
- "Yo Canto 2" - Laura Pausini (vencedor)
- "TQ+" - Reik
- "Querida Yo" - Yami Safdie
Melhor Canção Pop
- "A La Niña Que Fui" - Kany García
- "Amarillo" - Joaquina
- "(Favorito)" - nic
- "La Perla" - Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia (vencedor)
- "Melancolía" - Mon Laferte
Melhor Interpretação de Música Eletrônica
- "Beto's Horns - Fred Remix" - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again (vencedor)
- "Armándola De Pedo" - Kinky
- "Circular" - Peces Raros feat. Nick Warren
- "Motopirueta" - Soucream & Mazzarri
- "III. Ojalá! - Bronquio Remix" - Violeta, Bronquio
Melhor Interpretação Urbana
- "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Bizarrap & Daddy Yankee
- "La Villa" - Ryan Castro, Kapo & Gangsta
- "Se Lo Juro Mor" - Feid
- "Dile Luna" - Karol G feat. Eddy Lover
- "Gil" - Milo J feat. Trueno (vencedor)
Melhor Interpretação Reggaeton
- "Contrabando" - Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
- "Choque" - Bad Gyal feat. Chencho Corleone
- "Verano Rosa" - Karol G feat. Feid (vencedor)
- "Una Aventura" - Ozuna
- "Uñas Afiladas" - Sofía Reyes & Luísa Sonza
Melhor Álbum de Música Urbana
- "Más Cara" - Bad Gyal
- "Omerta" - J Balvin & Ryan Castro
- "Borondo (5020 Rcrds Sessions)" - Beéle
- "Tropicoqueta" - Karol G
- "Do Not Disturb: Late Checkout" - Young Miko
Melhor Canção de Rap/Hip Hop
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- "Antisistema" - J Noa & Trooko (vencedor)
- "El Pana Deiby" - Akapellah
- "Gohan y Goku" - Arcángel
- "Mono" - Tokischa, Kase.O
- "Poder" - Lil Supa, Feid & Tru Comers
Melhor Canção Urbana
- "Buenos Términos" - Rauw Alejandro
- "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Bizarrap & Daddy Yankee (vencedor)
- "Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz
- "Reliquia Do 2T" - Vários Artistas
- "Yo y Tú" - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle