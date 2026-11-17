O reconhecimento internacional marcou a carreira de Anitta na noite desta quinta-feira (12/11), em Las Vegas. A cantora brasileira venceu a categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o disco "EQUILIBRIVM", conquistando sua primeira vitória após acumular 12 indicações na história da premiação.

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A conquista encerrou a longa espera pelo gramofone dourado e estabeleceu um marco para a produção nacional. Pela primeira vez, uma categoria dedicada à música em língua portuguesa foi apresentada na cerimônia principal do Grammy Latino.

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Integração regional e união latina

Ao subir ao palco para receber o troféu, a cantora dedicou os primeiros momentos do discurso à união entre as nações do continente. A artista ressaltou que as divisões linguísticas não devem afastar os brasileiros do restante do território latino-americano, defendendo a integração cultural entre as diferentes populações.

"Gente, esta é a primeira vez que uma categoria brasileira está presente nesta etapa da premiação. E isso é muito importante, porque é fundamental que todos saibamos que a América Latina engloba todos os países que a compõem, não apenas aqueles onde se fala espanhol. O Brasil também faz parte disso", declarou a artista.

Resgate da ancestralidade e manifestações de fé

O discurso de agradecimento também abriu espaço para a exaltação da cultura negra e a valorização das práticas religiosas tradicionais de matriz africana. A cantora enfatizou o papel da música na preservação de crenças que historicamente enfrentaram perseguição e apagamento no país.

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No palco internacional, Anitta homenageou suas raízes e manifestações ligadas ao Candomblé, reverenciando divindades diante da plateia internacional e dividindo a conquista com a equipe de compositores e produtores responsáveis pelas faixas de "EQUILIBRIVM".