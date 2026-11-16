A Amazon MGM Studios definiu nesta segunda-feira (16/11) que Robert Pattinson interpretará o espião James Bond nos próximos filmes da franquia, encerrando um longo período de especulações nos bastidores de Hollywood.

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A escolha de Pattinson ocorreu após uma criteriosa bateria de testes que eliminou nomes de peso até o confirmarem como o novo "007". Segundo a imprensa estrangeira, o ator disputou o papel com Jack Lowden, Josh O’Connor, Callum Turner e Nicholas Hoult.

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Jack Lowden

Mais conhecido por seu papel como River Cartwright na série da Apple TV “Slow horses”, Jack Lowden era um dos principais nomes nas especulações sobre o próximo Bond. Nascido na Inglaterra e criado na Escócia, o ator de 36 anos também estrelou em “Dunkirk” e interpretará o Sr. Darcy na nova adaptação de “Orgulho e preconceito”, com lançamento agendado para dezembro deste ano.

Josh O’Connor

Nascido na Inglaterra, Josh O’Connor ganhou projeção nos últimos dois anos por ter protagonizado “Rivais”, “Vivo ou morto: um mistério Knives Out” e “Dia D”. Na disputa por Bond, o ator de 36 anos era tido como o ‘queridinho indie’ por já ter estrelado em filmes independentes como “Reino de Deus”, “La chimera” e “The mastermind”.

Callum Turner

Também conhecido como namorado da cantora Dua Lipa, Callum Turner é um ator e modelo britânico de 36 anos. Turner interpretou Teseu Scamander na franquia spinoff de Harry Potter “Animais fantásticos” e ocupou as telonas recentemente nas comédias “Eternidade” e “Apenas uma noite”. O ator também protagonizará a série “Neuromancer”, que será lançada pela Apple TV+ em 2027.

Nicholas Hoult

Nicholas Hoult, de 36 anos, nasceu na Inglaterra e iniciou a carreira na emblemática “Skins - juventude à flor da pele”. Seus projetos mais renomados incluem “Mad max: estrada da fúria”, “Nosferatu” e “O menu”, além de ter interpretado Lex Luthor em “Superman” e Fera em “X-men: primeira classe”. Esta não é a primeira vez que Hoult perde um papel para Pattinson: em 2019, ele e o ator disputaram o protagonismo de “Batman”.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck