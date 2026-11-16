Robert Pattinson é o novo James Bond, anuncia Amazon MGM

Robert Pattinson é o novo James Bond. O ator britânico foi anunciado nesta segunda-feira (16/11) pela Amazon MGM Studios, dona da franquia, como o próximo intérprete do agente secreto 007. A confirmação foi publicada nos perfis oficiais de James Bond nas redes sociais, com a frase “Robert Pattinson é James Bond” e uma imagem do ator segurando uma pistola com silenciador.

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Pattinson sucede Daniel Craig, que interpretou o espião em cinco filmes, de “Cassino Royale” (2006) a “Sem Tempo para Morrer” (2021). Ele venceu uma disputa que, segundo a imprensa americana, teve como finalistas Josh O’Connor, Callum Turner, Jack Lowden e Nicholas Hoult.

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“Um sonho realizado”

“James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e receber a missão de viver o 007 é a honra de uma vida”, afirmou Pattinson em comunicado. “Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco.”

Segundo a revista The Hollywood Reporter, o processo de escolha foi tão sigiloso que o ator só soube que tinha conseguido o papel no domingo de manhã, em ligação do próprio Villeneuve.

Villeneuve na direção

O novo filme será dirigido pelo canadense Denis Villeneuve, de “Duna”, com roteiro de Steven Knight, criador da série “Peaky Blinders”. A produção é de Amy Pascal e David Heyman.

“Estávamos cercados de talentos extraordinários, mas só pode haver um 007”, disse Villeneuve. “Ele tem a alma atemporal de 007 e traz um espírito completamente novo.”

Pattinson e Villeneuve já trabalharam juntos em “Duna: Parte Três”, que estreia em dezembro e em que o ator vive o personagem Scytale. Segundo a Hollywood Reporter, uma pausa nas filmagens desse projeto abriu espaço para que Pattinson fizesse os testes para o papel de Bond.

Trajetória

Pattinson, de 40 anos, ficou conhecido mundialmente como o vampiro Edward Cullen na saga “Crepúsculo”. Depois, construiu carreira em filmes de autor, como “Bom Comportamento” e “O Farol”, e assumiu o papel de Bruce Wayne em “Batman” (2022), de Matt Reeves.

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Curiosamente, em 2019, o diretor Danny Boyle, que chegou a ser escalado para dirigir o último filme de Craig antes de deixar o projeto, já tinha sugerido o nome de Pattinson para o papel do espião.