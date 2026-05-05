Atores que quase foram: 7 estrelas que perderam papéis icônicos

A história do cinema é repleta de casos de atores que quase interpretaram papéis que se tornaram icônicos. Decisões de última hora, conflitos de agenda ou a preferência de um diretor podem mudar para sempre o rosto de personagens que amamos, criando fascinantes cenários de "o que poderia ter sido".

De heróis de aventura a protagonistas de dramas vencedores do Oscar, muitas estrelas de Hollywood chegaram perto de assumir papéis que acabaram definindo a carreira de outros. Conheça sete desses casos marcantes:

Leia Mais

Tom Selleck como Indiana Jones

Antes de Harrison Ford eternizar o arqueólogo aventureiro, Tom Selleck era a primeira escolha para o papel. No entanto, um contrato já assinado para a série de TV "Magnum, P.I." o impediu de aceitar o convite, abrindo caminho para Ford. Will Smith como Neo em "Matrix"

O papel que transformou Keanu Reeves em um astro de ação foi oferecido a Will Smith. O ator recusou por não entender o conceito complexo do filme, optando por estrelar "As Loucas Aventuras de James West" no lugar. Gwyneth Paltrow como Rose em "Titanic"

A atriz chegou a fazer testes para o papel da protagonista de "Titanic", mas o diretor James Cameron optou por Kate Winslet. A decisão se mostrou acertada, rendendo a Winslet uma indicação ao Oscar. John Travolta como Forrest Gump

Um dos personagens mais memoráveis de Tom Hanks quase foi de John Travolta. Ele recusou o convite para interpretar Forrest Gump, uma decisão da qual, segundo o próprio ator, se arrepende. Hanks acabou levando o Oscar de melhor ator pelo papel. Emily Blunt como Viúva Negra

A espiã da Marvel poderia ter um rosto diferente. Emily Blunt foi a primeira escalada para viver Natasha Romanoff, mas conflitos de agenda com as filmagens de "As Viagens de Gulliver" a forçaram a desistir. Scarlett Johansson assumiu o papel. Henry Cavill como Edward Cullen

A autora da saga "Crepúsculo", Stephenie Meyer, declarou que Henry Cavill era sua escolha perfeita para o vampiro Edward Cullen. Contudo, quando a produção começou, ele já era considerado velho demais para o personagem, que ficou com Robert Pattinson. Leonardo DiCaprio como Patrick Bateman em "Psicopata Americano"

O estúdio queria Leonardo DiCaprio para o papel principal, mas a diretora Mary Harron insistiu em Christian Bale. Ela lutou por sua escolha e conseguiu manter Bale, que entregou uma de suas atuações mais aclamadas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.