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Atores que quase foram: 7 estrelas que perderam papéis icônicos

Descubra atores famosos que chegaram perto de interpretar personagens que marcaram a história do cinema

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
05/05/2026 17:21

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Atores que quase foram: 7 estrelas que perderam papéis icônicos
O famoso letreiro de Hollywood, símbolo da indústria cinematográfica e palco de estrelas que quase brilharam em papéis icônicos. crédito: Pexels/ Roberto Nickson

A história do cinema é repleta de casos de atores que quase interpretaram papéis que se tornaram icônicos. Decisões de última hora, conflitos de agenda ou a preferência de um diretor podem mudar para sempre o rosto de personagens que amamos, criando fascinantes cenários de "o que poderia ter sido".

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De heróis de aventura a protagonistas de dramas vencedores do Oscar, muitas estrelas de Hollywood chegaram perto de assumir papéis que acabaram definindo a carreira de outros. Conheça sete desses casos marcantes:

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  1. Tom Selleck como Indiana Jones
    Antes de Harrison Ford eternizar o arqueólogo aventureiro, Tom Selleck era a primeira escolha para o papel. No entanto, um contrato já assinado para a série de TV "Magnum, P.I." o impediu de aceitar o convite, abrindo caminho para Ford.

  2. Will Smith como Neo em "Matrix"
    O papel que transformou Keanu Reeves em um astro de ação foi oferecido a Will Smith. O ator recusou por não entender o conceito complexo do filme, optando por estrelar "As Loucas Aventuras de James West" no lugar.

  3. Gwyneth Paltrow como Rose em "Titanic"
    A atriz chegou a fazer testes para o papel da protagonista de "Titanic", mas o diretor James Cameron optou por Kate Winslet. A decisão se mostrou acertada, rendendo a Winslet uma indicação ao Oscar.

  4. John Travolta como Forrest Gump
    Um dos personagens mais memoráveis de Tom Hanks quase foi de John Travolta. Ele recusou o convite para interpretar Forrest Gump, uma decisão da qual, segundo o próprio ator, se arrepende. Hanks acabou levando o Oscar de melhor ator pelo papel.

  5. Emily Blunt como Viúva Negra
    A espiã da Marvel poderia ter um rosto diferente. Emily Blunt foi a primeira escalada para viver Natasha Romanoff, mas conflitos de agenda com as filmagens de "As Viagens de Gulliver" a forçaram a desistir. Scarlett Johansson assumiu o papel.

  6. Henry Cavill como Edward Cullen
    A autora da saga "Crepúsculo", Stephenie Meyer, declarou que Henry Cavill era sua escolha perfeita para o vampiro Edward Cullen. Contudo, quando a produção começou, ele já era considerado velho demais para o personagem, que ficou com Robert Pattinson.

  7. Leonardo DiCaprio como Patrick Bateman em "Psicopata Americano"
    O estúdio queria Leonardo DiCaprio para o papel principal, mas a diretora Mary Harron insistiu em Christian Bale. Ela lutou por sua escolha e conseguiu manter Bale, que entregou uma de suas atuações mais aclamadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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