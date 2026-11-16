Redes reagem à escalação de Robert Pattinson como o novo 007: 'currículo abençoado'

Nesta segunda-feira (16/11), a Amazon MGM Studios anunciou o ator britânico Robert Pattinson como o novo James Bond. A escalação do protagonista da icônica franquia gerou comoção entre internautas, que trouxeram atenção à longa e recheada carreira do ator.

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“Crepúsculo”, “Harry Potter” e “Batman” foram algumas das franquias emblemáticas em que o britânico estrelou. Só em 2026, ele protagonizou “Primetime” e “O drama”, foi o antagonista de “A odisseia” e ainda atua em “Duna: parte três”, que será lançado em dezembro.

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Após o anúncio da escalação como 007, a agenda lotada de Pattinson virou assunto e gerou memes na internet. “Hoje em dia eu vejo mais o rosto do Robert Pattison do que o da minha mãe”, ironizou um usuário. “‘Harry Potter’, ‘Crepúsculo’, ‘Batman’ e agora ‘James Bond’. Me passa a receita aí Robert Pattinson”, comentou outro.

hj em dia eu vejo mais o rosto do Robert Pattison do que o da minha mãe — História No Paint (@HistoriaNoPaint) November 16, 2026

harry potter, crepúsculo, batman e agora james bond. me passa a receita aí robert pattinson — Daniel Rangel (@danielsrangell) November 16, 2026

saga crepúsculo

the batman

a odisseia

the lighthouse

duna

good time

mickey 17

primetime

007 (new)



robert pattinson o currículo abençoado que você tem — blank neto* (@folkloration) November 16, 2026

O ator de 40 anos é noivo da cantora Suki Waterhouse, com quem teve uma filha em 2024. A criança também foi inclusa nas piadas: “Filha do Robert Pattinson quer ver o pai? Simples então compra o ingresso e vai lá no cinema.”

filha do robert pattinson quer ver o pai? simples então compra o ingresso e vai lá no cinema https://t.co/ufz3JueiUl — júlia (@annasitons) November 16, 2026

to pensando aqui a filha do robert pattinson quando for pra escola vai se gabar do pai dela dizendo “meu pai fez harry potter, crepúsculo, foi o batman e o James bond” e a querida vai estar CERTA — ? ana está lendo || LULA 13 ?? (@anaestalendo) November 16, 2026

Ao longo das últimas semanas, portais de notícia estrangeiros reportaram que Pattinson estava na disputa pelo papel com Josh O’Connor, Callum Turner, Jack Lowden e Nicholas Hoult . A vitória não passou despercebida pelos fãs do ator, que ironizaram o fato de que Pattinson tem sido escalado em muitas produções, “roubando” papeis de outros autores.

@sboficial Imagina fazer audição pra um papel e o seu oponente ser o Robert Pattinson https://t.co/zitAuD0HLR — ??lying has to stop (@livkeeham) November 16, 2026

every other actor when robert pattinson shows up to audition https://t.co/40fHsnS2C4 — ivy (@ohhhhhherewegoo) November 16, 2026

Apesar de ter sido recebida de forma majoritariamente positiva, a escolha do novo Bond também gerou dúvidas. Enquanto, para alguns, a somatória de projetos de Pattinson compõe um ‘currículo abençoado’, outros expressaram descontentamento com a fama do selecionado: “Robert Pattinson vai arrasar como Bond, sem dúvida; mas essa é uma decisão claramente influenciada pela falta de confiança de Hollywood na capacidade do público de se afeiçoar a um rosto novo. Fica a reflexão.”

robert pattinson will kill it as bond, no question but it’s a decision that’s definitely influenced by the hollywood’s lack of faith in an audience’s ability to attach to a new face. that’s #thetake — ellis (@sum1saiditinnit) November 16, 2026

O novo 007 é Robert Pattinson. Primeira vez que é um famoso. Faz sentido geracional: era o vampiro paixonite das menininhas 20 anos atrás! Batman também. E bom ator, mas combinemos que é uma escolha bem sem graça. Isso que dá passar escolhas criativas pra megacorps... Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia — André Forastieri (@forastieri) November 16, 2026

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck