Assine
overlay
Início Cultura
O NOME É BOND

Redes reagem à escalação de Robert Pattinson como o novo 007: 'currículo abençoado'

Astro de Batman e Crepúsculo assume o papel icônico; decisão da Amazon MGM Studios movimenta redes sociais e consolida nova fase da carreira do britânico

Publicidade
Carregando...
AC
Ana Clara Moyen*
AC
Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
16/11/2026 15:10

compartilhe

×
Redes reagem à escalação de Robert Pattinson como o novo 007: 'currículo abençoado'
Com Robert Pattinson confirmado como o novo 007, internet reage à nova fase da franquia James Bond crédito: Reprodução/X @007

Nesta segunda-feira (16/11), a Amazon MGM Studios anunciou o ator britânico Robert Pattinson como o novo James Bond. A escalação do protagonista da icônica franquia gerou comoção entre internautas, que trouxeram atenção à longa e recheada carreira do ator.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Crepúsculo”, “Harry Potter” e “Batman” foram algumas das franquias emblemáticas em que o britânico estrelou. Só em 2026, ele protagonizou “Primetime” e “O drama”, foi o antagonista de “A odisseia” e ainda atua em “Duna: parte três”, que será lançado em dezembro.

Leia Mais

Após o anúncio da escalação como 007, a agenda lotada de Pattinson virou assunto e gerou memes na internet. “Hoje em dia eu vejo mais o rosto do Robert Pattison do que o da minha mãe”, ironizou um usuário. “‘Harry Potter’, ‘Crepúsculo’, ‘Batman’ e agora ‘James Bond’. Me passa a receita aí Robert Pattinson”, comentou outro.




O ator de 40 anos é noivo da cantora Suki Waterhouse, com quem teve uma filha em 2024. A criança também foi inclusa nas piadas: “Filha do Robert Pattinson quer ver o pai? Simples então compra o ingresso e vai lá no cinema.”



Ao longo das últimas semanas, portais de notícia estrangeiros reportaram que Pattinson estava na disputa pelo papel com Josh O’Connor, Callum Turner, Jack Lowden e Nicholas Hoult. A vitória não passou despercebida pelos fãs do ator, que ironizaram o fato de que Pattinson tem sido escalado em muitas produções, “roubando” papeis de outros autores.



Apesar de ter sido recebida de forma majoritariamente positiva, a escolha do novo Bond também gerou dúvidas. Enquanto, para alguns, a somatória de projetos de Pattinson compõe um ‘currículo abençoado’, outros expressaram descontentamento com a fama do selecionado: “Robert Pattinson vai arrasar como Bond, sem dúvida; mas essa é uma decisão claramente influenciada pela falta de confiança de Hollywood na capacidade do público de se afeiçoar a um rosto novo. Fica a reflexão.”



*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

Tópicos relacionados:

007 batman crepusculo filme harry-potter james-bond robert-pattinson

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay