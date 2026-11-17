Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O corpo nem sempre precisa controlar o movimento. Em "Persefonia – Estudo Nº 04", solo de dança contemporânea que chega à Funarte MG nesta terça (17/11) e quarta, a artista Carla Lima investiga os gestos que começam a se formar, mas desaparecem antes de chegar a uma conclusão. As apresentações começam às 19h, com entrada gratuita.

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O trabalho é o quarto de uma série de estudos iniciada por Carla a partir da figura mitológica de Perséfone. Na mitologia grega, a personagem transita entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Foi essa possibilidade de circular entre dois mundos que despertou o interesse da artista.



“Eu pensava que tinha uma escolha importante nisso que pressupunha reconhecer que algumas coisas precisam morrer, precisam cair, precisam encontrar um ponto de queda para ganhar um significante novo para que algo novo possa nascer”, explica Carla.



Professora e pesquisadora do curso de Dança da Escola de Belas Artes da UFMG, a artista desenvolve a série a partir de uma investigação que atravessa dança e psicanálise. A formação e trajetória da artista nas duas áreas influenciam a maneira como ela entende o corpo e o movimento. “Eu queria que o corpo fosse me dizendo para onde ir e fui percebendo que isso foi constituindo uma artesania do meu dançar”, afirma.



Nesse processo, a intérprete se interessa menos por dominar os gestos. A artista chama de “gesto abortado” essa ação que começa a se formar em cena, mas se perde antes de chegar a uma conclusão.



Uma das referências para essa pesquisa é o dançarino japonês Yoshito Ohno, com quem Carla estudou entre 2017 e 2019, no Japão. Entre as práticas que marcaram seu percurso está o Meet the Space (encontre o lugar, em tradução livre), em que o artista propõe uma relação com o espaço que vai além de enxergá-lo como um lugar vazio à espera de ser ocupado.



“Ele pede para encontrar o espaço que parece vazio, mas não está. Ele está cheio de memória, cheio de presença, cheio de algo que não sou eu, mas que está no lugar da iminência de um acontecimento que se faz a partir da ressonância de um encontro”, diz.



A criação é influenciada ainda pela poesia de Manoel de Barros e pelas fotografias da artista norte-americana Francesca Woodman. Além da apresentação, a programação propõe encontros para prolongar as questões levantadas pelo espetáculo. Nesta terça-feira (17/11), Carla participa de uma mesa-redonda sobre corpo e feminino com as psicanalistas Ana Lucia Lutterbach e Thereza De Felice, ambas do Rio de Janeiro. Na quarta-feira (18/11), a artista recebe Rosa Antuna, Gui Augusto e Alex Dias para uma roda de conversa sobre criação em dança, corpo e processos de pesquisa em arte.

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“PERSEFONIA – ESTUDO Nº 04”

Solo de Carla Lima. Nesta terça (17/11) e quarta, às 19h, na Funarte MG (Rua Januária, 68 - Centro). Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla. Após a sessão de terça, mesa-redonda com Ana Lucia Lutterbach e Thereza De Felice. Em 18/11, roda de conversa com Rosa Antuna, Gui Augusto e Alex Dias.