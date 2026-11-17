Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Com seu novo álbum, o recém-lançado “Transverso”, Rodrigo Borges resolveu olhar para dentro – de si, de seu estado, de sua história e de sua família, que ajudou a moldar o Clube da Esquina. Essa vivência será levada ao palco do Teatro Feluma, nesta terça-feira (17/11), com o show de lançamento do disco, que terá entrada gratuita.

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Terceiro título da discografia de Rodrigo, “Transverso” traz quatro músicas autorais, inéditas, e quatro regravações, de “Sonho real”, “Onde a gente está”, “A força do vento” e “Outro cais”.



Ele adianta que o roteiro do show contempla a íntegra do repertório do álbum e é acrescido de canções emblemáticas do Clube da Esquina, especialmente composições de Milton Nascimento e de seu tio, Lô (1952-2025). Duas participações especiais, que também marcaram presença nas gravações do disco, adicionam tempero à apresentação: seu pai, Marilton Borges, comparece na execução da música “Outro cais”, que fez em parceria com Duca Leal, e Roberta Campos canta em “Sonho real”, de Lô e Ronaldo Bastos.



“Esse disco é uma viagem pela minha história, pelas minhas memórias e pelo interior de Minas Gerais”, diz Rodrigo, adiantando que músicas como "Travessia", "Maria, Maria", "Paisagem da janela", "Um girassol da cor do seu cabelo", "Clube da Esquina nº 1" e "Clube da Esquina nº 2" estão incluídas no repertório. "É uma seleção afetiva, muito calcada na minha vivência tocando essas músicas, pensando também no legado que Lô e Milton deixaram, essas canções emblemáticas que mudaram a música mineira e brasileira", diz.



IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

Ele conta que teve também a preocupação de pegar canções que fossem marcos, como é o caso de "Travessia", que, depois de ser apresentada por Milton no 2º Festival Internacional da Canção, em 1967, o elevou a outro patamar de reconhecimento. "São músicas que foram divisoras de águas, que têm importância histórica", pontua.



Rodrigo observa que com seus dois álbuns anteriores, "Qualquer palavra" (2011) e "Assim que a vida quiser" (2020), olhou para a cultura brasileira de uma maneira mais diversa.



O primeiro contou com a participação especial de Lenine. No segundo, compareceram Otto, Mart'nália, Roger Deff, Tizumba, Josi Lopes e Play.



Em "Transverso", ele caminhou naturalmente para o berço de sua formação, conforme diz. "É um disco que nasce da minha vivência com esse repertório do Clube da Esquina, que tenho tocado muito Brasil afora nos últimos anos." Essa vivência também se relaciona com o interior de Minas Gerais, especialmente Campo Belo, terra da família de sua esposa.



Uma de suas composições registradas no álbum, "Terra estrangeira", fala desses recantos idílicos de Minas Gerais. "É uma música que reflete sobre uma vida possível que o interior nos ensina, com isso de receber as pessoas da cidade na sua cozinha, brincar com o filho na praça, ter tempo de pegar o violão e tocar. É uma homenagem a Minas. O olhar para dentro também tem a ver com isso", comenta. Ele aponta que outro traço marcante do disco e do show de lançamento é que são repertórios ancorados em canções de amor.



"Cantar o amor hoje em dia é revolucionário. Uma das músicas do disco, 'Quando o sol renascer', lança esse questionamento, sobre que mundo vamos deixar para os nossos. O amor é o que queremos para o mundo", ressalta.



Lô Borges, naturalmente, em razão de sua partida precoce no ano passado, ocupa um lugar especial em "Transverso" – com as faixas "Sonho real" e "Onde a gente está", ambas de sua autoria, e "A força do vento", de Rodrigo de Freitas, que ele gravou – e no roteiro do show de lançamento.



"Digo que é um trabalho que tem o olhar para dentro e também um olhar para o Lô, que nos deixou um rastro de luz. É um disco familiar que, no entanto, não perde de vista questões importantes para o interior de Minas e para o mundo", comenta.

Ele chama a atenção, ainda, para os músicos de que se cercou para gravar: Beto Lopes (baixo, trompete e guitarra), Lincoln Cheib (percussão e bateria), Christiano Caldas (pianos e teclados), Jorge Continentino (sax e flauta), Diogo Gomes (trompete) e Marlon Sette (trombone).



Para o show, Rodrigo montou uma formação mais enxuta, com Wilson Lopes (guitarra), Beto Lopes (baixo), Christiano Caldas (teclados) e Lincoln Cheib (bateria). "São todos especialistas no repertório do Clube da Esquina, músicos que vivenciam essa cultura mineira que vai além da música. Os acordes são cheios de sentido e de história", diz, aludindo a uma "estética mineira de fazer música".



"Tem a ver com o lugar de onde você vem e o que você carrega dessa origem como bagagem", afirma.



CONVIDADOS ESPECIAIS

Sobre a presença de Roberta Campos no disco e no show, Rodrigo Borges diz que a convidou por admirar há muito tempo seu trabalho, a forma como canta e como toca o violão.

"Achei que seria muito interessante uma interpretação feminina em 'Sonho real', que é uma letra de amor. Roberta pegou essa música com muita sensibilidade", diz.

Se "Transverso" é um trabalho ancorado em sua história musical e de vida, o pai não poderia ficar de fora, observa Rodrigo. "Ele [Marilton Borges] é o primogênito da família, o primeiro a se jogar na música, na composição, e foi, dos Borges, o primeiro amigo do Milton em Belo Horizonte. Meu pai também foi meu professor, aliás, ele formou várias gerações de músicos", diz.

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“TRANSVERSO”

Show de lançamento do álbum de Rodrigo Borges, nesta terça-feira (17/11), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Ingressos gratuitos podem ser retirados pelo Sympla.