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'Estou melhorando e estarei nos próximos shows dos Titãs', diz Tony Bellotto após internação

O guitarrista, que faz tratamento contra um câncer de pâncreas, deve participar do próximo show da banda em 5 de dezembro em Curitiba

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Repórter
16/11/2026 16:32

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Guitarrista do Titãs pode participar do último show do ano do grupo que acontece em 5 de dezembro em Curitiba
Guitarrista do Titãs pode participar do último show do ano do grupo que acontece em 5 de dezembro em Curitiba crédito: Silmara Ciuffa/Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guitarrista e escritor Tony Bellotto, de 66 anos, divulgou nesta segunda-feira (16/11) um vídeo no perfil dos Titãs no Instagram para dizer que estará nos próximos shows da banda.

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O músico, que faz tratamento contra um câncer de pâncreas, havia sido internado no início do mês. "Eu estou melhorando e estarei de volta nos próximos shos dos Titã", disse Tony.

Devido à internação, ele não participou de shows dos Titãs em 7 de novembro em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

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Tony recebeu o diagnóstico em março de 2025 e, no mês seguinte, passou por uma cirurgia de remoção do tumor, seguida de sessões de quimioterapia para tratar eventuais células microscópicas.

O músico recebeu alta hospitalar no fim de abril de 2025, retomou suas atividades e segue em acompanhamento médico periódico.

No último dia 4, a "Folha" publicou uma entrevista com Tony em que ele fala sobre sua rotina após o diagnóstico da doença.

"Cada dia que eu acordo é mais especial do que era antes do diagnóstico", disse por mensagens de áudio.

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Ele conta que convive de forma pacífica com a doença. Resume essa postura com um verso do poeta Paulo Leminski: "Não discuto com o destino, o que pintar eu assino."

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