Vídeo de Zé Vaqueiro e Virginia Fonseca gera unfollow da ex do cantor

Um vídeo gravado nos bastidores de um show em Salvador movimentou as redes sociais. O cantor Zé Vaqueiro e a influenciadora Virginia Fonseca apareceram juntos durante o evento "Manifesto Musical", turnê da dupla Henrique & Juliano realizada na Bahia. Na gravação publicada no Instagram, os dois participaram de uma trend ao som da música "Flash", espirrando perfume no ar.

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A publicação do conteúdo causou alvoroço e gerou uma reação imediata de Ingra Soares. Ex-esposa de Zé Vaqueiro, ela costumava marcar presença frequente nas postagens da ex de Zé Felipe. Após a divulgação do vídeo na plataforma digital, Ingra tomou uma atitude drástica: deixou de seguir Virginia nas redes sociais.

O comportamento dos envolvidos já despertava a atenção do público: internautas brincaram sobre a reação que o vídeo polêmico causaria na ex-mulher do cantor. Nos comentários, seguidores previram o desfecho da situação. Uma fã afirmou que Se com a Milca a ex surtou imagina com a Virginia. Logo em seguida, outra internauta previu que Ingra deixando de seguir em 3,2,1.

Histórico de desentendimentos

A polêmica recente ocorre poucas semanas após outros desdobramentos públicos entre o antigo casal. No mês passado, Ingra soltou o verbo depois que montagens envolvendo o cantor e a influenciadora Milca passaram a circular na internet. Na ocasião, ela teceu críticas diretas ao posicionamento do artista, afirmando que a manifestação teria partido da assessoria.

Ao repudiar a declaração divulgada, Ingra escreveu:

"Um posicionamento fraco de assessoria, como sempre! (E elas continuam a me atacar). E no off fica atrás de mim. Me procurando, destruindo meu psicológico. Quer viver a vida de solteiro e farra! Foi por isso que nos separamos, que eu acabei com o casamento."

Ingra Soares e Zé Vaqueiro continuam separados desde novembro de 2025. Ao mesmo tempo, Virginia Fonseca está solteira desde o término do relacionamento com Vini Jr.

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Nos últimos dias, a influenciadora teve o próprio nome envolvido com diversos famosos, incluindo Neymar. Circulavam rumores de que os dois teriam ficado em uma festa privada, mas ambos negaram qualquer envolvimento.