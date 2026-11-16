Neymar e Virginia se manifestam após rumores de pegação virem à tona

A equipe de Virginia Fonseca decidiu se pronunciar publicamente após a influenciadora ter seu nome envolvido em uma suposta ficada com Neymar Jr.

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O assunto ganhou repercussão nesse domingo (15), depois que um veículo de imprensa divulgou informações sobre um possível envolvimento entre os dois durante uma festa particular.

O episódio teria acontecido em 6 de novembro, em um evento reservado realizado antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

Segundo a publicação, Virginia e Neymar teriam protagonizado momentos de intimidade diante de outros convidados. A festa também contava com restrições ao uso de celulares.

Procurada para comentar o caso, a assessoria da empresária divulgou um comunicado rebatendo as informações. A equipe classificou os relatos como falsos e demonstrou insatisfação com a recorrência de especulações envolvendo a vida pessoal da influenciadora.

"A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca repudia veementemente as informações divulgadas, que são absolutamente falsas.

Neymar também reagiu à repercussão da história. O jogador do Santos, que é casado com Bruna Biancardi, utilizou as redes sociais para contestar as informações e demonstrar incômodo com a associação de seu nome ao suposto affair.

"Não sou de fazer isso aqui nos meus stories. Mas dessa vez passaram dos limites, está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego!

É triste viver que as pessoas estão mais pelo hype dos nomes do que a realidade em si. Minha equipe já se posicionou, mas tive que vir aqui falar para dar o ultimato.

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Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz. [...] Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido", escreveu o atleta em uma publicação sobre o assunto.