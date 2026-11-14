Virginia Fonseca reencontra Zé Felipe e cantor reage ao visual da ex

Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores na internet um encontro recente que teve com o ex-marido, o cantor Zé Felipe. Ao filmar o momento em que ambos se viram, a influenciadora digital mostrou a reação bem-humorada do artista ao notar sua chegada.

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O músico reparou nos detalhes de sua produção visual e elogiou o novo perfume utilizado por ela. O momento registrado pela influenciadora destacou a reação descontraída do cantor em relação ao seu preparo para a ocasião.

Zé Felipe brincou sobre os cuidados da influenciadora e declarou: "você está na maldade. Cheirosa, tomou banho, pintou a unha do pé". A fala bem-humorada repercutiu entre as pessoas que acompanham as publicações da influenciadora digital.

Rumores sobre a vida amorosa

O momento com o músico repercutiu após rumores de um possível affair entre Virginia Fonseca e César Ramos, piloto da Stock Car. Segundo o portal LeoDias, os dois teriam ficado juntos por cerca de 15 minutos em um espaço reservado, onde, de acordo com uma testemunha, dançaram e se beijaram.

Após o episódio, Virginia e o piloto também passaram a interagir nas redes sociais.

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Término de relacionamento e nova rotina

Virginia está solteira desde o fim do relacionamento com Vini Jr., jogador do Real Madrid. Desde então, a influenciadora tem compartilhado viagens, festas e momentos ao lado da amiga Duda Freire nas redes sociais.