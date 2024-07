Arthur era o filho mais novo do cantor Zé Vaqueiro com sua esposa, Ingra Soares

Arthur, filho de Zé Vaqueiro, foi velado em Fortaleza na terça-feira (9). O velório foi fechado para a família. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do cantor.





Arthur morreu na segunda-feira (8) aos 11 meses. A causa da morte foi disfunção múltipla dos órgãos.





"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto estava entre nós", disse Zé Vaqueiro.





Síndrome de Patau





A criança nasceu no dia 24 de julho de 2023. Ele tinha a Síndrome de Patau, uma malformação congênita decorrente da trissomia do cromossomo 13.





Ele passou meses internado e teve alta em maio. Um dia depois, no entanto, precisou voltar à UTI após uma parada cardíaca: "Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus", escreveu a mãe do menino, à época. Zé e Ingra também são pais de Daniel e Nicole.