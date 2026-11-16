Morre Claudionor Germano, referência do frevo, aos 94 anos

O cantor Claudionor Germano, considerado uma das maiores referências do frevo e um importante patrimônio cultural de Pernambuco, morreu nesse domingo (15/11), aos 94 anos, em Recife (PE). O artista tinha doença de Parkinson.

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A informação sobre sua morte foi divulgada pelo prefeito da capital pernambucana, Victor Marques (PCdoB), que decretou luto oficial de três dias na cidade.

A carreira de Germano começou nos anos 1940. Em 1947, ele passou a integrar o conjunto Ases do Ritmo. Em 1959, lançou os álbuns "Capiba - 25 anos de frevo" e "O que eu fiz... e você gostou". Os discos sedimentaram seu nome entre os grandes do frevo.

As rádios de Pernambuco o escolheram como melhor intérprete seis vezes ao longo de sua vida. Em 1980, também participou do movimento de fortalecimento do carnaval de rua do Recife, por meio do projeto Frevioca.

Em 2023, aos 90 anos, Germano se tornou o único artista a participar de todas as edições do Baile Municipal do Recife, que naquele ano chegava à sua 57ª edição.



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Honrarias

Ao longo de sua carreira, o artista registrou 132 músicas do compositor Capiba, além de receber diversas homenagens em reconhecimento à sua contribuição para a música e a cultura popular. Em 2016, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Já em 2022, foi homenageado pelo tradicional bloco carnavalesco Galo da Madrugada.