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Morre Claudionor Germano, referência do frevo, aos 94 anos

A informação sobre sua morte foi divulgada pelo prefeito da capital pernambucana, Victor Marques (PCdoB), que decretou luto oficial de três dias na cidade

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16/11/2026 07:37

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Claudionor Germano tinha doença de Parkinson
Claudionor Germano tinha doença de Parkinson crédito: Alexandre Gondim/Divulgação

O cantor Claudionor Germano, considerado uma das maiores referências do frevo e um importante patrimônio cultural de Pernambuco, morreu nesse domingo (15/11), aos 94 anos, em Recife (PE). O artista tinha doença de Parkinson.

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A informação sobre sua morte foi divulgada pelo prefeito da capital pernambucana, Victor Marques (PCdoB), que decretou luto oficial de três dias na cidade.

A carreira de Germano começou nos anos 1940. Em 1947, ele passou a integrar o conjunto Ases do Ritmo. Em 1959, lançou os álbuns "Capiba - 25 anos de frevo" e "O que eu fiz... e você gostou". Os discos sedimentaram seu nome entre os grandes do frevo.

As rádios de Pernambuco o escolheram como melhor intérprete seis vezes ao longo de sua vida. Em 1980, também participou do movimento de fortalecimento do carnaval de rua do Recife, por meio do projeto Frevioca.

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Em 2023, aos 90 anos, Germano se tornou o único artista a participar de todas as edições do Baile Municipal do Recife, que naquele ano chegava à sua 57ª edição.

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Honrarias

Ao longo de sua carreira, o artista registrou 132 músicas do compositor Capiba, além de receber diversas homenagens em reconhecimento à sua contribuição para a música e a cultura popular. Em 2016, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Já em 2022, foi homenageado pelo tradicional bloco carnavalesco Galo da Madrugada.

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