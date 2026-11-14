Após ficar 12 horas em aeroporto, Marina Sena adia show no Rio

A cantora Marina Sena adiou a apresentação agendada para as 23h deste sábado (14) na Multi Arena. O evento foi transferido para 22 de novembro após a artista ficar retida nos Estados Unidos devido a uma paralisação geral no tráfego aéreo do país.

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Marina Sena viajou até Las Vegas com o objetivo de participar da cerimônia do Grammy Latino. A cantora pretendia retornar ao Brasil a tempo de realizar o show, mas encontrou um quadro generalizado de cancelamento de voos em território norte-americano.

Bloqueio aéreo e espera no aeroporto

Falhas nos sistemas de comunicação dos aeroportos dos Estados Unidos interromperam as decolagens. Marina Sena ficou cerca de 12 horas no terminal, entre 9h e 21h, tentando resolver a viagem.

Sem conseguir embarcar no sábado, a cantora remarcou o voo para domingo (15). Nas redes sociais, classificou a situação como "uma loucura" e reclamou da falta de informações. "A gente ficava lá sem resposta e só vendo notícia", relatou.

Os ingressos para o show de 22 de novembro continuam válidos. Quem preferir o reembolso deve solicitá-lo diretamente no canal em que realizou a compra.

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A Multi Arena informou que o adiamento ocorreu pela impossibilidade de retorno da artista ao Brasil após a interrupção das operações aéreas nos Estados Unidos.