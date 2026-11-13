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CONTROLE AÉREO DOS EUA

Suspensão de voos ocorre um dia após pedido de US$ 30 bi para modernizar sistema

Passageiros enfrentaram atrasos e informações desencontradas nos aeroportos, enquanto autoridades descartaram ataques hackers ou ações terroristas como causa da paralisação

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Repórter
13/11/2026 22:49

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Passageiros no terminal do Aeroporto Internacional de Miami, em Miami, em 13 de novembro de 2026
Passageiros no terminal do Aeroporto Internacional de Miami, em Miami, em 13 de novembro de 2026 crédito: Giorgio Vieira/AFP

A determinação da Administração Federal de Aviação dos Estado Unidos (FAA, na sigla em inglês) de suspender todas as decolagens nesta sexta-feira (13/11) ocorre um dia depois de o secretário de Transportes do país, Sean Duffy, solicitar formalmente ao Congresso US$ 30,1 bilhões para atualizar e modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos.

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"Esse investimento é fundamental para concluir a modernização do nosso espaço aéreo nacional: fornecer uma estrutura de telecomunicações resiliente para os controladores de tráfego aéreo, hardware e software modernos, torres de controle de última geração e infraestrutura aeroportuária de classe mundial", escreveram Duffy e Russell Vought, diretor do Escritório de Administração e Orçamento, em uma carta enviada aos congressistas.

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Confusão e atrasos 

No aeroporto de Las Vegas, a Southwest Airlines informou aos passageiros que haveria decolagens durante a noite.

Um funcionário de um balcão de atendimento afirmou que havia sido informado de que a suspensão das operações em solo duraria pelo menos oito horas, enquanto um integrante da equipe de operações aeroportuárias garantiu que a paralisação duraria 24 horas.

Os passageiros ficaram em meio à incerteza. Alguns afirmavam que haviam sido informados de que seus voos estavam atrasados por causa do vento, enquanto outros tentavam reunir por conta própria as informações disponíveis.

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"Supostamente, ninguém está voando, mas ainda não informaram isso ao público", disse, exasperado, Joseph Anderson, de 72 anos, que tentava viajar de Las Vegas para Oakland, na Califórnia.

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"Estamos tentando decidir entre remarcar a viagem, ir de carro ou fazer outra coisa, mas, se o país inteiro está parado, isso significa que as rodovias também estarão congestionadas. Não podemos recuperar nossa bagagem, então estamos presos aqui", acrescentou o veterano da Força Aérea.

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