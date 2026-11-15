Morre Aroldo Macêdo, herdeiro da guitarra baiana e do trio elétrico, aos 68 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guitarrista, multi-instrumentista e compositor baiano Aroldo Macêdo morreu neste domingo (15), aos 68 anos, em Salvador. A morte foi anunciada nas redes sociais por seu irmão, o músico André Macêdo, que não informou a causa.

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Aroldo tinha paralisia supranuclear progressiva, doença neurodegenerativa rara e sem cura, diagnosticada em dezembro do ano passado. Em agosto, foi internado em Salvador, após uma piora no quadro.

Ele era filho de Osmar Macêdo, que criou o trio elétrico com Dodô, e integrava a banda Armandinho, Dodô & Osmar ao lado dos irmãos Armandinho, André e Betinho. No grupo, ajudou a consolidar a chamada segunda guitarra baiana no Carnaval.

Em reportagem publicada pela Folha quando o trio elétrico completou 50 anos, Aroldo contou como tudo começou. Em 1950, Dodô, radiotécnico, e Osmar, engenheiro, saíram pelas ruas de Salvador em um Ford 1929 com caixas de som, tocando o pau-elétrico, instrumento que criaram para evitar a microfonia dos violões elétricos.

Segundo Aroldo, até então a elite reservava lugar nas ruas para ver os desfiles, e o resto da população só pulava Carnaval à noite, nos bailes de clube. "Toda a massa saiu atrás da fobica", disse. O pai, afirmou, brincava que ficara famoso por algo inventado para tomar cachaça.

O nome trio elétrico veio no ano seguinte, quando Temístocles Aragão se juntou à dupla. Os filhos de Osmar estrearam no caminhão ainda crianças, nos anos 1960. Armandinho tinha 9 anos, e Aroldo, Betinho e André também tocaram ainda pequenos.

Em 1975, Moraes Moreira cantou pela primeira vez em cima do trio, a convite de Dodô e Osmar, nas comemorações de 25 anos da invenção. A festa ainda rendeu o primeiro disco da banda que formaram. Dodô morreu em 1978 e Osmar, em 1997, e o grupo seguiu com os filhos.

Aroldo atuou também como baterista, arranjador, compositor e produtor, e participou de 16 discos da banda. Estudou piano na infância e passou a tocar bateria aos 12 anos. Transitou entre frevo, choro, bossa nova e rock.

Em 2007, passou a conduzir a Oficina de Música Instrumental Osmar Macêdo, considerada a primeira escola do país a oferecer aulas de guitarra baiana.

Aroldo tocou guitarra baiana com o grupo A Cor do Som no Festival de Montreux, na Suíça, em 1978. A apresentação, registrada em disco, contou com composições dele no repertório, como "Cochabamba", feita com Moraes Moreira, e "Festa na Rua", com Armandinho, Dadi e Mú Carvalho.

O Ministério da Cultura divulgou nota de pesar em que classificou Aroldo como referência da guitarra baiana. Segundo a pasta, sua contribuição à segunda guitarra do trio "imprimiu uma marca própria" à tradição musical da família. A Secretaria de Cultura da Bahia também lamentou a morte e destacou o papel dele na história do instrumento.

A ministra Margareth Menezes publicou uma foto ao lado do músico e disse que ele "deixa um legado gigantesco para a nossa música".

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cerimônia de cremação ocorre nesta terça-feira (17), às 10h, no Bosque da Paz, em Salvador, e é aberta ao público, segundo a família.