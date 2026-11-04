Morre ex-apresentadora do TV Fama, aos 48 anos

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

O meio artístico brasileiro recebeu com pesar a confirmação da morte de Janaína Barbosa, aos 48 anos, confirmada pelo seu ex-marido, o apresentador Otávio Mesquita. Conhecida pela presença marcante na cobertura dos bastidores das celebridades nos anos 2000, a comunicadora construiu uma trajetória de destaque na televisão e na moda, além de ser apaixonada por carnaval, época em que foi Rainha de Bateria de diversas escolas de samba, inclusive da renomada Mocidade Independente de Padre Miguel.

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A notícia provocou comoção imediata entre colegas de profissão, admiradores e personalidades que acompanharam sua carreira na televisão aberta.

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Projeção nas telas e carreira artística

Janaína alcançou notoriedade em rede nacional no início dos anos 2000 ao integrar a apresentação do "TV Fama", tradicional atração da RedeTV!, ao lado do jornalista Nelson Rubens. No comando do programa e na cobertura de bastidores, ela se destacava pela facilidade em dialogar com artistas e pela postura dinâmica nos eventos mais badalados do país.

Antes de firmar seu nome na televisão, ela já havia consolidado uma carreira expressiva como modelo. Os trabalhos na publicidade e no circuito da moda facilitaram a transição para as câmeras, permitindo que explorasse também a atuação, incluindo sua participação na série "Casos e Acasos", exibida pela TV Globo em 2008.

Janaina Barbosa foi casada durante três anos com o apresentador Otávio Mesquita Acervo EM

No início dos anos 2000, Janaína foi casada com o apresentador Otávio Mesquita, relacionamento que durou aproximadamente três anos. Anos depois, em novembro de 2010, ela oficializou união com o empresário Felipe Faria, neto do fundador do Banco Alfa, Aloysio de Andrade Faria. O casamento foi realizado na Ilha de Comandatuba, na Bahia, e do relacionamento nasceram dois filhos: Bernardo, em 2011, e o caçula, em 2017.

Nos últimos anos, Janaína manteve-se afastada da exposição na televisão, dedicando-se à vida familiar. Amigos e colegas do meio artístico expressaram pesar pela perda, destacando o carisma e a autenticidade que marcaram sua trajetória nos anos em que esteve ativa na mídia.

A partida precoce comoveu amigos e ex-colegas de trabalho, que prestaram diversas homenagens públicas. Familiares e amigos mais próximos optaram por reservar as informações sobre as cerimônias de despedida para um círculo restrito.

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