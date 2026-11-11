Stacy Keach, astro de Prison Break e O Legado Bourne, morre aos 85 anos

O ator americano Stacy Keach morreu na terça-feira (10), aos 85 anos. Ele faleceu em casa, em Magdalenka, na Polônia. A confirmação foi divulgada por sua esposa, Malgosia Tomassi Keach, em comunicado relatando que o artista enfrentou uma longa e difícil batalha contra uma grave doença cardíaca e insuficiência cardíaca. Em junho de 2017, ele havia sofrido um ataque cardíaco no palco, em Chicago.

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Keach construiu uma trajetória variada entre cinema, televisão e palcos. Ficou amplamente associado ao durão Hammer, o detetive de televisão criado pelo escritor Mickey Spillane em "Mike Hammer", além de papéis de destaque em "Prison Break" e "O Legado Bourne". No ano passado, atuou como o pai amargo do personagem de George Clooney em "Jay Kelly".

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Trajetória no teatro e prêmios

Considerado um intérprete exemplar de Shakespeare e um dos favoritos de diretores como John Huston, Keach evitou repetir os mesmos papéis. Em 2012, ele declarou à revista "New York": "meu objetivo era ter uma seleção de papéis a mais variada possível. Provavelmente isso prejudicou minha carreira. Minhas escolhas tiveram um custo. Mas pude interpretar Hamlet, Ricardo III e Rei Lear, e eu não abriria mão disso por nada."

Na televisão, Keach ganhou um Globo de Ouro ao interpretar Ernest Hemingway em uma minissérie de seis horas, papel para o qual engordou 16 quilos. Nos palcos da Broadway, recebeu indicação ao Tony pela peça "Indians", atuou como Edmund ao lado de Lee J. Cobb em "King Lear" e participou de montagens como "The Country Wife", "The Kentucky Cycle" e "Other Desert Cities".

Ele também liderou a turnê nacional de "Frost/Nixon", viajou com o espetáculo "Sleuth" ao lado de Maxwell Caulfield e protagonizou "King Lear" no Goodman Theatre, em Chicago, em 2006. No mesmo local, apresentou em 2017 o monólogo "Pamplona", sobre Hemingway, interrompido após o artista desabar no palco, o que levou ao cancelamento da temporada.

Stacy ficou amplamente associado ao durão Hammer, o detetive de televisão criado pelo escritor Mickey Spillane em "Mike Hammer" Divulgação

Prisão na Inglaterra

Em 1984, Keach foi detido aos 44 anos no Aeroporto de Heathrow, em Londres, ao tentar transportar cerca de 37 gramas de cocaína escondida na bagagem e dentro de uma lata de espuma de barbear. Sua secretária também foi detida pelas autoridades.

O ator cumpriu pena na Prisão de Reading, unidade de segurança média escolhida pelas autoridades para restringir o acesso da imprensa. Em seu livro de 2013, "All in All: An Actor's Life On and Off the Stage", Keach definiu a condenação de nove meses: "senti como se alguém tivesse me chutado na virilha com chuteiras de chumbo." Ele acrescentou: "foi o momento mais baixo da minha vida."

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Keach foi solto após seis meses de detenção. Durante o período preso, recebeu cartas carinhosas de Gregory Peck, Burt Reynolds, Roger Moore e Al Pacino, além de exibir filmes mensalmente, incluindo o próprio longa "The Long Riders". Ele descreveu a experiência como "muito solitária, muito deprimente, muito triste. Passei boa parte do tempo tentando reavaliar a minha própria estupidez."