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Morre aos 43 anos Christian Cousins, ex-ator mirim de comédia com Schwarzenegger

Artista atuou com o irmão gêmeo Joseph no clássico estrelado por Arnold Schwarzenegger

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
13/11/2026 15:42 - atualizado em 13/11/2026 15:43

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Morre aos 43 anos Christian Cousins, ex-ator mirim de comédia com Schwarzenegger
Christian enfrentava complicações de uma doença hepática, condição clínica que compromete as funções do fígado crédito: Tupi

O ex-ator mirim Christian Cousins, conhecido pelo papel do menino Dominic na comédia "Um Tira no Jardim de Infância", morreu aos 43 anos. A confirmação foi divulgada por seu irmão, Jonas Roeser, em publicação feita nas redes sociais.

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Apesar de o comunicado ter sido compartilhado pela família em outubro, a notícia teve repercussão na imprensa internacional nesta sexta-feira (13).

Qual foi a causa da morte do artista?

Christian enfrentava complicações de uma doença hepática, condição clínica que compromete as funções do fígado. Segundo o relato familiar, o estado de saúde do ator já era delicado.

Ao lamentar a perda, Jonas afirmou que o irmão estava "muito doente" no período recente. Ele acrescentou que encontra consolo em saber que Christian agora está livre das dores que sentia e junto da mãe.

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Como era a relação entre os irmãos?

Jonas Roeser e os gêmeos Christian e Joseph eram irmãos apenas por parte de pai e cresceram em regiões diferentes dos Estados Unidos. Enquanto os atores viviam na Califórnia, Jonas residia no estado de Washington.

O contato presencial só ocorreu quando chegaram à fase universitária. Antes desse encontro, Jonas acompanhava o trabalho dos parentes apenas pela televisão. Ele descreveu o irmão como alguém singular, cheio de energia e sonhos, completando: "Você é meu irmão e sentirei sua falta".

Quais papéis marcaram a carreira de Christian Cousins?

Nascidos em março de 1983, no Condado de Orange, na Califórnia, Christian e o irmão gêmeo Joseph começaram a trabalhar na televisão em 1988, quando participaram da produção Highway to Heaven.

A dupla também atuou junta no seriado Knots Landing, entre os anos de 1987 e 1992, revezando-se na pele do personagem Bobby Gibson Ewing. Em 1994, os irmãos estiveram no elenco da comédia Duas Babás Nada Perfeitas.

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O trabalho de maior projeção veio em 1990, quando Christian viveu o estudante Dominic no longa-metragem "Um Tira no Jardim de Infância", história estrelada por Arnold Schwarzenegger.

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