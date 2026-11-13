Kate Middleton revela o que a acolhe nos dias difíceis após o câncer e conta como encontra espaço para ser ela mesma em meio aos altos e baixos da recuperação

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Kate Middleton abordou sua recuperação em entrevista concedida à revista "Country Life", publicada no último dia 11 de novembro. A conversa ocorreu com o escritor Robert Macfarlane em edição especial que teve o príncipe William como editor convidado, seguindo passos anteriores do rei Charles III, da rainha Camilla e da princesa Anne.

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A princesa de Gales relembrou as orientações médicas recebidas durante o período hospitalar. Profissionais explicaram que o restabelecimento não seria linear, com a alternância natural entre dias bons e ruins. Para Kate, esse processo reflete os ciclos do meio ambiente, nos quais etapas de repouso, reflexão e renovação apresentam importância idêntica aos momentos de crescimento.

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O papel terapêutico do meio ambiente

A vivência prática da enfermidade direcionou o interesse de Catherine para abordagens que cuidam da pessoa em sua totalidade. Kate tornou público o diagnóstico de câncer em março de 2024, após passar por cirurgia abdominal em janeiro. Em setembro do mesmo ano, ela comunicou a conclusão da quimioterapia, destacando que a trajetória até a recuperação completa exige tempo.

Segundo a princesa, montanhas, praias e áreas rurais oferecem conforto por acolherem os indivíduos sem cobranças: "A natureza me permitiu encontrar uma conexão mais profunda com a minha mente, meu corpo e meu espírito", declarou ao definir esses espaços como um santuário pessoal.

As experiências ao ar livre integraram a infância de Kate, marcada por caminhadas, colheita de amoras e brincadeiras em riachos. Esse modelo orienta a educação dos príncipes George e Louis e da princesa Charlotte. Preocupada com o crescimento da ansiedade e do tempo em frente a telas entre crianças, a princesa defende o contato com a terra para estimular criatividade, imaginação e pertencimento.

Apoio aos primeiros anos de vida

A conversa também abordou a centralidade dos primeiros cinco anos da infância. O mundo natural fornece espaço para o desenvolvimento de relações com os pais, com outras crianças e com o ambiente, modelo que Catherine observou de perto em viagem a Reggio Emilia, na Itália.

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No dia da divulgação da entrevista, a princesa visitou o Chase Community Hospital, em Bordon, no condado de Hampshire. A atividade marcou a expansão de uma iniciativa do Centre for Early Childhood (Centro para a Primeira Infância) voltada ao uso da escala "Alarm Distress Baby Scale" (Escala de Alarme e Angústia do Bebê), chamada de ADBB. A ferramenta de observação, conhecida por Kate durante visita a Copenhague, ajuda profissionais de saúde na identificação precoce de sinais de retraimento social e relacional em bebês.