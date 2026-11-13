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Os últimos meses de Alain Delon sob um olhar íntimo: Rosalie Van Breemen revisita a convivência com o ator em livro de memórias e conta o que viveu ao seu lado

Em obra comovente, Rosalie Van Breemen resgata memórias íntimas e declarações tocantes sobre a despedida do grande astro francês Alain Delon

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
13/11/2026 10:28

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Os últimos meses de Alain Delon sob um olhar íntimo: Rosalie Van Breemen revisita a convivência com o ator em livro de memórias e conta o que viveu ao seu lado
Alain Delon, protagonista de &quot;Amour fou&quot;, livro que detalha seus últimos meses e despedida, em aparição pública. crédito: Créditos: depositphotos.com / arp

O livro "Amour fou", escrito por Rosalie Van Breemen, aborda os últimos meses da vida de Alain Delon. A publicação traz revelações sobre o astro francês, reunindo memórias íntimas e declarações sobre a despedida do artista.

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A obra tem lançamento previsto para o dia 12 de novembro pelas edições Robert Laffont. Em trecho divulgado de forma exclusiva, a autora expressa a intensidade do período vivido ao lado do ator.

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Memórias e declarações íntimas

O texto registra o olhar da autora durante a fase final do artista e destaca o enfrentamento da doença. Em uma das frases do livro, Rosalie Van Breemen declara: "Ce n’est pas le cancer que j’ai regardé dans les yeux, mais toi, Alain".

A obra reúne os seguintes dados sobre o relato dos últimos momentos de Alain Delon:

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