Os últimos meses de Alain Delon sob um olhar íntimo: Rosalie Van Breemen revisita a convivência com o ator em livro de memórias e conta o que viveu ao seu lado

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O livro "Amour fou", escrito por Rosalie Van Breemen, aborda os últimos meses da vida de Alain Delon. A publicação traz revelações sobre o astro francês, reunindo memórias íntimas e declarações sobre a despedida do artista.

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A obra tem lançamento previsto para o dia 12 de novembro pelas edições Robert Laffont. Em trecho divulgado de forma exclusiva, a autora expressa a intensidade do período vivido ao lado do ator.

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Memórias e declarações íntimas

O texto registra o olhar da autora durante a fase final do artista e destaca o enfrentamento da doença. Em uma das frases do livro, Rosalie Van Breemen declara: "Ce n’est pas le cancer que j’ai regardé dans les yeux, mais toi, Alain".

A obra reúne os seguintes dados sobre o relato dos últimos momentos de Alain Delon: