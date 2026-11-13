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Claudette Soares, a Princesinha do Baião e Dona da Bossa, morre aos 91 anos

Artista carioca faleceu de causas naturais enquanto dormia; trabalho inédito sai hoje

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
13/11/2026 12:24 - atualizado em 13/11/2026 12:25

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Claudette Soares, a Princesinha do Baião e Dona da Bossa, morre aos 91 anos
Nascida no Rio de Janeiro, Claudette iniciou a carreira profissional ainda na infância, durante a década de 1940, apresentando-se em atrações de rádio crédito: Tupi

A cantora Claudette Soares morreu na noite de quinta-feira (12), aos 91 anos, na capital paulista. De acordo com comunicado divulgado por sua equipe, a artista faleceu de causas naturais enquanto dormia.

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Os familiares ainda não divulgaram os detalhes sobre o velório e a cerimônia de sepultamento.

Como foi a trajetória da artista?

Nascida no Rio de Janeiro, Claudette iniciou a carreira profissional ainda na infância, durante a década de 1940, apresentando-se em atrações de rádio. Com o passar dos anos, construiu uma trajetória de mais de oito décadas na música popular brasileira.

Na década seguinte, ganhou notoriedade interpretando ritmos nordestinos, o que lhe rendeu o apelido de "Princesinha do Baião". Mais tarde, migrou para a Bossa Nova e participou, em 1960, da histórica apresentação "A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor". Quatro anos depois, consolidou a nova fase ao lançar o disco "Claudette é Dona da Bossa", alcunha que também carregou ao longo da vida.

Em seu repertório eclético, a cantora também gravou jazz, samba e canções românticas. Deu voz a obras assinadas por compositores consagrados, entre eles Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso e Roberto Carlos.

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Qual é o trabalho recente deixado por ela?

A artista deixou um trabalho inédito programado para chegar ao público nesta sexta-feira (13). O disco, intitulado "O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar", teve o lançamento mantido para o dia seguinte ao de sua morte.

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