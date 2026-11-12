Morre Stacy Keach, astro icônico da famosa série policial Mike Hammer

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O ator Stacy Keach morreu na terça-feira, na Polônia, aos 85 anos. A esposa do artista, Malgosia Tomassi, informou que o falecimento ocorreu após "um longo e difícil combate contra uma grave doença e insuficiência cardíaca".

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Nascido em 2 de junho de 1941 em Savannah, Geórgia, o artista cresceu no sul da Califórnia em uma família de atores, profissão exercida por seu pai e seu irmão. Durante a infância, passou por operações para corrigir o lábio leporino, marcas que disfarçava sob o bigode.

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Trajetória no teatro e no cinema

A estreia nos palcos ocorreu na Broadway em 1965, na peça "A Morte de Danton", de Georg Büchner. Keach atuou em obras como "O Círculo de Giz Caucasiano" e "Rei Lear". Em 1969, interpretou Buffalo Bill no espetáculo "Indians", trabalho que rendeu uma indicação ao Tony Awards.

A primeira aparição na televisão aconteceu em 1964, em um episódio da série "Channing", seguida por adaptações de peças como "O Conto de Inverno" e "Macbeth". No cinema, atuou em 1968 em "Por Que Tem de Ser Assim?", integrando depois o elenco de "Voar É com os Pássaros", o faroeste "O Massacre dos Pistoleiros" e o drama sobre boxe "Cidade das Ilusões".

O detetive Mike Hammer e produções de TV

Admirador de Ernest Hemingway, Keach interpretou o escritor em uma minissérie televisiva de 1988, trabalho que lhe rendeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Emmy. Ele também interpretou Barrabás na minissérie "Jesus of Nazareth" e Richard Nixon na peça "Frost/Nixon".

Seu papel de maior destaque foi o detetive durão Mike Hammer, personagem criado pelo escritor Mickey Spillane. Keach protagonizou a série homônima durante três temporadas, somando 48 episódios e três telefilmes exibidos entre 1983 e 1989.

As filmagens foram marcadas por uma crise pessoal em 1985, quando o ator cumpriu seis meses de prisão na Inglaterra após a apreensão de mais de 30 gramas de cocaína em sua bagagem no aeroporto de Heathrow. Ele afirmava que o episódio salvou sua vida e abriu espaço para a fé.

O papel do investigador foi retomado em 1997 na série "Mike Hammer, Private Eye", que durou apenas uma temporada de 26 episódios devido à baixa audiência.

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Keach seguiu com papéis recorrentes na televisão em séries como "Titus", "Prison Break", "Two and a Half Men" e "Blue Blood". No cinema, atuou no ano passado como o pai de George Clooney na comédia dramática "Jay Kelly".