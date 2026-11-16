A escolha de Robert Pattinson para interpretar James Bond agitou os bastidores do cinema, e a próxima produção da franquia britânica pode ter um brasileiro no elenco. O ator Wagner Moura disputa a vaga de antagonista principal do espião.

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Outros dois nomes concorrem ao posto: Jean Dujardin e Christian Friedel. A equipe técnica prioriza talentos com projeção internacional, mas que ainda guardem certo mistério perante os espectadores.

Disputa pelo papel de vilão

As conversas internas colocam o brasileiro em vantagem. Conforme apuração do site "Radar Online" com pessoas da equipe, "o vilão de James Bond precisa parecer perigoso, mas também original", funcionando melhor quando vivido por figuras reconhecíveis, mas não totalmente decifradas pela plateia.

A direção de elenco foca no artista do Brasil devido ao seu impacto em cena. Fontes da indústria relataram que "Wagner Moura se destaca porque consegue dominar uma cena sem precisar levantar a voz", unindo magnetismo pessoal a uma constante sensação de perigo.

Novo intérprete do agente secreto

Conhecido pelos trabalhos em "Batman" e na saga "Crepúsculo", Pattinson assume o papel deixado por Daniel Craig após um longo período de testes e especulações. O jornalista Matthew Belloni, da publicação "Puck", antecipou o favoritismo do ator dias antes da confirmação oficial.

A proposta para Pattinson prevê três filmes da série, com remuneração superior à dos outros concorrentes. Jack Lowden e Josh OConnor chegaram a negociar acordos para até quatro longas, enquanto Callum Turner e Nicholas Hoult também gravaram testes.

Histórico da franquia nos cinemas

Criado nos livros de bolso por Ian Fleming na década de 1950, o agente estreou nas telas em 1962, com Sean Connery no papel principal. A marca soma 25 títulos oficiais. O capítulo mais recente saiu em 2021, marcando a despedida de Daniel Craig após o agente deixar o serviço secreto para viver na Jamaica: