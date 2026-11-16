James Bond é corintiano? Entenda a relação de Pattinson com o Timão

Vampiro, justiceiro, agente secreto e… corintiano? Anunciado como o novo James Bond nesta segunda-feira (16/11) pela Amazon MGM Studios, o ator britânico Robert Pattinson tem história com um dos maiores clubes do Brasil.

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Em 2012, Pattinson promovia o lançamento de “A saga crepúsculo: amanhecer – parte 2”, o último filme da franquia que alavancou sua carreira. Em uma série de entrevistas com a imprensa em Los Angeles, o ator foi questionado pelo “Fantástico” sobre suas alianças no futebol.

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"A gente sabe que você é torcedor do Arsenal, rival do Chelsea. Se, na final do Mundial de Clubes, Chelsea jogar contra o Corinthians, para quem você vai torcer?" perguntou o entrevistador. "Corinthians, definitivamente. Jesus, sou torcedor do Arsenal", respondeu Pattinson.

Apesar de reservado, o ator já comentou sobre sua predileção pelo Arsenal em entrevistas ao longo da carreira. Enquanto promovia o filme “Mickey 17”, em conversa com o portal “Talk Sports”, Pattinson disse que gostaria de voltar no tempo e recuperar Emmanuel Petit como jogador do clube. Ele também admitiu que não tem acompanhado tanto o elenco atual do time e que tem saudades de ter tempo para ler a seção do esportiva dos jornais.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck