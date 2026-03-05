Assine
Meia inglês Jesse Lingard treina no Corinthians enquanto aguarda anúncio de sua contratação

05/03/2026 14:46

O meia-atacante inglês Jesse Lingard, ex-Manchester United, treinou com o Corinthians nesta quinta-feira (5), enquanto aguarda o anúncio oficial de sua contratação pelo clube paulista, confirmou a AFP.

Lingard, de 33 anos, deve reencontrar o holandês Memphis Depay no Timão, com quem já jogou nos 'Red Devils'.

Juntos, eles conquistaram a Liga Europa na temporada 2016-2017. Também venceram a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa pelo United.

Lingard treinou separadamente do restante do elenco em uma sessão aberta à imprensa.

Durante o período aberto à imprensa, ele fez alguns exercícios leves com bola e, em seguida, iniciou seu condicionamento físico.

Segundo reportagens da mídia, o Corinthians aguarda o visto de Lingard para anunciar formalmente sua contratação até dezembro de 2026.

O jogador estava sem clube desde janeiro, depois de encerrar sua passagem pelo FC Seoul, na Coreia do Sul, onde marcou 10 gols e deu quatro assistências no campeonato sul-coreano na última temporada.

Após bons momentos vividos no Manchester United, Lingard começou a cair de produção.

Ele também jogou por Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion, Derby County, West Ham United e Nottingham Forest.

Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o Corinthians soma sete pontos em quatro jogos no Brasileirão, atrás dos líderes Palmeiras e São Paulo, ambos com 10 pontos.

O Timão, que disputará a fase de grupos da Copa Libertadores, conquistou seu primeiro título da temporada no mês passado, ao derrotar o favorito Flamengo por 2 a 0 na Supercopa do Brasil.

O clube vem reforçando seu elenco apesar das dificuldades financeiras. Entre as novas contratações estão o marroquino Zakaria Labyad, o ponta Kaio César, o volante Allan e o zagueiro Gabriel Paulista.

Lingard disputou 32 partidas pela seleção inglesa, marcando seis gols. Ele fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

