A hora da verdade para o Arsenal de Mikel Arteta

Embora seja o favorito para o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões desta quarta-feira (15) contra o Sporting, em Londres, o Arsenal de Mikel Arteta precisa superar a pressão, e o "medo de altura", que parecem ter paralisado o time nas últimas semanas, caso deseje garantir uma vaga entre os quatro melhores times da Europa.

Sua condição de líder da Premier League, a vantagem de 1 a 0 conquistada no jogo de ida em Lisboa contra o atual vice-líder do campeonato português, e a constelação de estrelas em seu elenco sugerem que os 'Gunners' retornarão às semifinais da principal competição europeia, como fizeram há um ano, quando foram eliminados nessa fase pelo time que mais tarde se sagraria campeão, o PSG.

Nesta Champions de 2025–26 o time londrino se manteve invicto em suas últimas onze partidas (registrando 10 vitórias e 1 empate).

O Arsenal também é o favorito para conquistar a Premier League pela primeira vez em 22 anos. No entanto, o clima no Emirates não é exatamente o que se esperaria de uma equipe nessa posição.

Isso se deve ao fato de que, após sofrer apenas três derrotas em suas primeiras 49 partidas da temporada em todas as competições, os 'Gunners' perderam agora três de seus últimos quatro jogos.

Agravando a situação, há o fato de que duas dessas derrotas lhes custaram um título cada.

- "Um soco na cara" -

Há apenas algumas semanas, o Arsenal parecia estar no caminho certo para conquistar uma 'quádrupla coroa' nesta temporada. No entanto, uma derrota contundente sofrida diante do Manchester City na final da Copa da Liga, seguida pela eliminação da FA Cup diante do Southampton (da segunda divisão inglesa), trouxe a equipe de volta à dura realidade.

Uma inesperada derrota por 2 a 1 em casa, contra o Bournemouth, no sábado, colocou em perigo o sonho do Arsenal de vencer a Premier League pela primeira vez em 22 anos.

Foi uma derrota que o técnico basco descreveu como "um soco na cara".

O Arsenal detém atualmente uma vantagem de seis pontos sobre o vice-líder City, que disputou um jogo a menos, e vai visitar a equipe de Mikel Arteta em um duelo de imensa importância no domingo.

"Não tenho medo, de jeito nenhum", garantiu Arteta aos jornalistas nesta terça-feira. "Nada de medo, apenas fogo. É isso que quero ver nos jogadores, nos torcedores e em mim mesmo. Porque a oportunidade que temos diante de nós é incrível", disse ele, referindo-se à possibilidade de conquistar a dobradinha da Liga dos Campeões e Premier League, um feito jamais alcançado pelo clube.

A importância do confronto deste fim de semana no Etihad Stadium coloca Arteta diante de um dilema às vésperas da partida contra o Sporting: deveria ele escalar sua força máxima para garantir que a equipe retome o caminho das vitórias ao superar o time português, ou deveria poupar jogadores-chave para poupá-los para a viagem a Manchester, confiando que a profundidade do elenco do Arsenal será suficiente?

- Sufocados pelo calendário -

Esta partida marcará o 54º jogo da temporada para o clube do norte de Londres, um calendário extenuante que pode muito bem estar cobrando seu preço. O Arsenal tem enfrentado problemas com lesões ao longo de toda a temporada, e muitos dos jogadores de Arteta pareceram exaustos durante a partida contra o Bournemouth.

Além disso, vários titulares são dúvida, incluindo o capitão Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurriën Timber, Riccardo Calafiori e Declan Rice, sendo que nenhum deles participou do treino desta terça-feira.

O Arsenal investiu mais de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual) em contratações nesta temporada, cifra à qual poderia somar cerca de outros US$ 50 milhões (R$ 249 milhões) ao acionar a cláusula de compra obrigatória do zagueiro equatoriano Piero Hincapié, uma estipulação incluída em seu contrato de empréstimo junto ao Bayer Leverkusen.

Uma de suas contratações mais caras envolveu tirar Viktor Gyökeres de seu adversário lisboeta por uma quantia de quase US$ 70 milhões (cerca de R$ 349 milhões).

O atacante sueco, que marcou 18 gols nesta temporada, parece estar atingindo sua melhor forma e está escalado para protagonizar um duelo à distância no Emirates contra seu substituto em Lisboa, o colombiano Luis Suárez (33 gols, cinco dos quais marcados na Liga dos Campeões).

O Sporting, no papel, a equipe mais frágil entre os times classificados para as quartas de final, almeja tornar-se o primeiro clube de seu país a chegar às semifinais da Liga dos Campeões desde que o Porto alcançou esse feito em 2004.

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