Andy Robertson troca Liverpool pelo Tottenham

O lateral-esquerdo e capitão da seleção da Escócia, Andy Robertson, será jogador do Tottenham a partir do dia 1º de julho, quando termina seu contrato com o Liverpool, anunciou seu futuro clube nesta sexta-feira (5).

Robertson encerra um ciclo de nove anos com a camisa dos 'Reds', com a qual conquistou, entre outros títulos, o Campeonato Inglês em 2020 e 2025 e a Liga dos Campeões em 2019.

O jogador de 32 anos perdeu a condição de titular absoluto no Liverpool desde a contratação do húngaro Milos Merkez no início da temporada, vindo do Bournemouth.

Robertson chega ao Tottenham sem custos, já que estará livre no mercado a partir do dia 30 de junho, quando termina seu atual contrato.

"Ele vai trazer à equipe uma qualidade técnica excepcional, experiência, liderança e uma mentalidade exemplar", declarou o técnico dos 'Spurs', o italiano Roberto De Zerbi.

O lateral escocês, que vai enfrentar o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, é o primeiro reforço anunciado pelo Tottenham para a próxima temporada. O time londrino terminou a última edição do Campeonato Inglês na 17ª posição, escapando do rebaixamento só na última rodada.

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