Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Novo 'Jogos Vorazes': tudo o que sabemos sobre 'Amanhecer na Colheita'

O novo filme da franquia se passará 24 anos antes da saga de Katniss; veja data de lançamento e mais

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
21/11/2025 09:30 - atualizado em 21/11/2025 09:36

compartilhe

SIGA
x
Novo 'Jogos Vorazes': tudo o que sabemos sobre 'Amanhecer na Colheita'
Franquia de &#39;Jogos vorazes&#39; ganhará novo filme contando a história de Haymitch Abernathy crédito: Divulgação / Lionsgate

A saga de “Jogos Vorazes” se expandirá no próximo ano, ganhando um novo filme, o “Amanhecer na colheita”. A adaptação do livro de mesmo nome, lançado em março de 2025, tem previsão para estrear em novembro de 2026, e teve seu primeiro trailer divulgado nessa quinta-feira (20/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A obra se passará 24 anos antes da jornada de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), explorando, desta vez, os detalhes dos jogos vencidos por Haymitch Abernathy, mentor de Katniss e Peeta (Josh Hutcherson) na trama original.

Nos primeiros filmes, ele foi interpretado por Woody Harrelson, e agora, Joseph Zada dará vida ao personagem. O personagem se tornou um dos mais amados pelo público, e teve sua trajetória apenas brevemente mencionada nos livros e filmes originais.

O que esperar da história?

Conhecido como o Segundo Massacre Quaternário, essa edição contou com o dobro de tributos na arena, totalizando 48 jovens. A narrativa aprofundará nas estratégias de sobrevivência do jovem Haymitch, 24 anos antes da história principal, e no cenário político de Panem durante o período.

Alguns personagens já conhecidos da franquia retornarão mais jovens, enquanto outros personagens serão apresentados no universo de Panem. O filme contará ainda com a presença de atores de peso como Ralph Fiennes, Kieran Culkin e Elle Fanning.

Segundo a autora Suzanne Collins, a adaptação, assim como o livro, detalha mais o uso da propaganda e o poder daqueles que controlam a narrativa. Abordando temas como a desinformação e a manipulação da opinião pública.

Datas de lançamento

  • Livro: “Amanhecer na Colheita” foi lançado em 18 de março de 2025.

  • Filme: A adaptação para os cinemas tem estreia prevista para 20 de novembro de 2026.

O diretor de “A cantiga dos pássaros e das serpentes” e dos três filmes finais da trilogia original, Francis Lawrence, foi confirmado para dirigir o novo filme. O anúncio chega após o bom resultado do filme mais recente, que teve desempenho satisfatório nas bilheterias globalmente e provou a força da franquia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

cinema jogos-vorazes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay