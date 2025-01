FOLHAPRESS - Os fãs da saga "Jogos Vorazes" já estão em contagem regressiva para o lançamento do quinto livro da série criada por Suzanne Collins. Originalmente intitulado "Sunrise on the reaping", que ganhou tradução de "Amanhecer na colheita" será lançado mundialmente no dia 18 de março.





A trama se passa 24 anos antes dos eventos do primeiro livro da série e foca na história de Haymitch Abernathy, mentor de Katniss Everdeen na trilogia original. No Distrito 12, ele não pensa muito nas suas chances de ser sorteado, mas quando é chamado, Abernathy se separa de sua família e de sua namorada. Solitário, é enviado para a Capital com outros três tributos.

Suzanne Collins iniciou sua carreira escrevendo roteiros para programas infantis e publicou outros trabalhos de destaque, como a série "The underland chronicles". No Brasil, "Amanhecer na colheita" sairá pela editora Rocco.