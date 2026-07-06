Astro de Rocky e Rambo, Sylvester Stallone completa 80 anos com trajetória de superação e sucesso

Sylvester Stallone nasceu em 6 de julho de 1946, em Nova York. Complicações durante o parto provocaram uma lesão em um nervo facial, deixando como sequela a paralisia parcial do lado esquerdo do rosto e a fala característica que se tornaria uma de suas marcas registradas. Antes da fama, enfrentou dificuldades financeiras e passou por diversos trabalhos temporários enquanto tentava conquistar espaço como ator, convivendo durante anos com sucessivas recusas da indústria. Foto: Divulgação