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Astro de Rocky e Rambo, Sylvester Stallone completa 80 anos com trajetória de superação e sucesso
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Sylvester Stallone nasceu em 6 de julho de 1946, em Nova York. Complicações durante o parto provocaram uma lesão em um nervo facial, deixando como sequela a paralisia parcial do lado esquerdo do rosto e a fala característica que se tornaria uma de suas marcas registradas. Antes da fama, enfrentou dificuldades financeiras e passou por diversos trabalhos temporários enquanto tentava conquistar espaço como ator, convivendo durante anos com sucessivas recusas da indústria. Foto: Divulgação
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A grande virada aconteceu em 1976, quando escreveu e estrelou “Rocky, um Lutador”. Inspirado por uma luta de boxe entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, Stallone insistiu em interpretar o personagem principal, mesmo diante de propostas para vender o roteiro sem atuar. O longa-metragem tornou-se um fenômeno de público e crítica, levou três estatuetas do Oscar, incluindo Melhor Filme, e rendeu indicações ao próprio Stallone como ator e roteirista, transformando-o em uma estrela internacional. Foto: Reprodução
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Na década seguinte, Stallone reforçou seu status ao dar vida a outro personagem emblemático em “Rambo: Programado para Matar”. O veterano de guerra John Rambo tornou-se símbolo do cinema de ação dos anos 1980, originando uma franquia de enorme sucesso. Foto: Reprodução
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Ao lado da franquia “Rocky”, que reuniu seis filmes, os longas de Rambo ajudaram a definir o perfil dos grandes heróis de ação da época e consolidaram Stallone entre os atores mais rentáveis de Hollywood, disputando a preferência do público com nomes como Arnold Schwarzenegger. Foto: Divulgação
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Mesmo após o auge das décadas de 1970 e 1980, Stallone conseguiu renovar sua carreira. Ele retomou seus personagens mais famosos, recebendo elogios da crítica e uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por “Creed: Nascido para Lutar”, em 2016. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
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Stallone também liderou a franquia “Os Mercenários”, reunindo grandes nomes do cinema de ação em produções voltadas aos fãs do gênero. Ao longo da carreira, ele ainda estrelou filmes como “O Demolidor”, “Risco Total”, “Cop Land”, “Falcão – O Campeão dos Campeões” e “Tango & Cash – Os Vingadores”. Foto: Reprodução
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A versatilidade para alternar entre ação, drama e suspense contribuiu para manter Sylvester Stallone em evidência e ampliar sua popularidade junto ao público de diferentes gerações. Além de ator, ele se destaca como roteirista, diretor e produtor, deixando um legado que ultrapassa as bilheterias e continua inspirando novas gerações de artistas e admiradores do cinema. Foto: Divulgação
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