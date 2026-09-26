Stallone diz que teve bulimia e usou anabolizantes no auge de 'Rocky'

Sylvester Stallone contou que desenvolveu bulimia e abusou de esteroides durante o período em que ficou obcecado em manter o físico musculoso que marcou seus personagens em "Rocky". Ele se prepara para lançar sua autobiografia "The steps".

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O ator contou que a preocupação com o corpo começou a ficar mais intensa durante a preparação para interpretar Rocky Balboa e John Rambo. Segundo Stallone, ele passou a enxergar o próprio corpo como uma espécie de "armadura" e começou a planejá-lo de acordo com as características de cada personagem.

A obsessão atingiu o auge durante as filmagens de "Rocky 3" (1982). Stallone afirmou que chegou a 2,6% de gordura corporal e desenvolveu bulimia. "Não conseguia manter nada no estômago", disse ele em entrevista especial ao The New York Times.

Questionado se usava anabolizantes, Stallone respondeu que sim. "Você tem que usar", afirmou. O ator disse que fazia períodos de seis semanas de uso e seis semanas de pausa. Segundo ele, a prática também trouxe consequências para sua saúde.

Stallone afirmou ainda que já passou por nove cirurgias nas costas, duas nos ombros e três procedimentos de fusão na região do pescoço. Ele relacionou parte dos problemas ao histórico de abuso do próprio corpo, mas disse que ainda tenta se manter em boa forma.

O ator contou que sua relação com o físico só mudou quando interpretou "Cop land" (1997), no qual viveu um policial com sobrepeso e parcialmente surdo. Stallone afirmou que o papel o fez se sentir "libertado" da obsessão com a aparência.

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"The steps", autobiografia de Stallone, será lançada em 29 de setembro.