Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Durante muito tempo, o Brasil parece ter navegado à deriva em relação ao que acontecia do outro lado de suas fronteiras. Embora compartilhe com os vizinhos latino-americanos experiências históricas, políticas e culturais, o país nem sempre se reconheceu como parte desse território. Nas artes, especialmente na dança contemporânea, o olhar frequentemente se voltou para a Europa e para os Estados Unidos, enquanto a produção dos países próximos permaneceu relativamente distante.

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É na tentativa de encurtar essa distância que se insere o Dança à Deriva – Encontro Latino-Americano de Dança, Performance e Teatralidades. Criado em 2012, em São Paulo, pela artista e curadora Solange Borelli, o evento chega pela primeira vez a Belo Horizonte, nesta sexta-feira (20/11), e segue com programação até domingo, na Funarte.



Com artistas e companhias de seis países latino-americanos, a iniciativa propõe um espaço de intercâmbio entre criadores que fazem do corpo linguagem para pensar questões políticas, sociais e culturais de seus territórios. A abertura será às 19h desta sexta, seguida, às 19h30, pela performance “A dança da Mulher-Árvore”, da belo-horizontina Rosa Antuña.



A artista transita entre o ritual e a dança japonesa Butoh para investigar o feminino, a ancestralidade e a relação do ser humano com a natureza. Em seguida, os chilenos da Pseudónimo Compañía de Arte Contemporáneo apresentam “Translúcidxs”.



No sábado, o boliviano Juan Ekeko, radicado em Buenos Aires, apresenta “¿Quién habla por los espíritus?”. Na sequência, a paulistana Cia. Carne Agonizante leva ao palco “Balada da Virgem – Em nome de Deus”, e o mexicano Sebastián Santamaría Barajas apresenta “La Caballota, capítulo 1 – O nascimento”.



No domingo, o coletivo colombiano Zonasuspendida apresenta “Concierto: Poesía en movimiento”, que aproxima movimento, poesia e experimentação sonora. Apresentam-se ainda os chilenos Pita Torres, com o solo “La política del malestar”; e Cia. Amateur, com “Grandiosa”.



PROPOSTAS

“Existe uma certa proximidade de propostas”, observa Solange Borelli. “No entanto, também existem questões muito próprias de cada país. Colômbia, Bolívia e Equador, por exemplo, são países altos, e isso acaba influenciando na fisicalidade das performances. Outra característica é que, em suas performances, os artistas rompem com a fisicalidade do corpo e trabalham com uma conotação política muito forte”, afirma.



Em 2019, Solange percebeu que o Dança à Deriva já não poderia ser compreendido apenas como um encontro de dança contemporânea entre países latino-americanos. Naquele ano, o Chile vivia sua maior onda de protestos desde o retorno à democracia, em 1990. Cerca de 1,2 milhão de pessoas ocuparam as ruas de Santiago para reivindicar mudanças estruturais no modelo econômico e político do país. As manifestações se espalharam por outras cidades e levaram o governo a decretar estado de emergência.



“O Chile estava convulsionado. Alguns artistas de lá não conseguiram chegar porque foram barrados no aeroporto”, conta Solange. “Eles sofreram ataques da polícia e só desembarcaram no Brasil dois ou três dias depois. Foi muito tensa aquela edição, mas também muito importante, porque foi a partir dela que entendi que o Dança à Deriva não podia mais continuar sendo uma mostra latino-americana de dança contemporânea. A questão ali era muito mais ativista do que olhar para a dança dentro de uma linguagem com seus códigos próprios.”



A partir da oitava edição, em 2021, o evento passou a se definir como encontro, e não mais como mostra de dança – durante a pandemia, o projeto teve atividades virtuais e, posteriormente, presenciais em formato limitado. A mudança também refletiu a ampliação das linguagens contempladas. As performances passaram a incorporar elementos do teatro, da poesia e de outras formas de expressão.



“Acredito que, com os artistas que a gente traz a cada ano, conseguimos contar uma outra história da América Latina diferente da oficial. Sabemos que a precariedade é recorrente na América Latina por causa da colonização. Isso é histórico. Porém, nós, latino-americanos, também celebramos a vida e fazemos festa. Isso é muito evidente entre os artistas. Não temos aquele individualismo típico do Norte Global”, comenta Solange.



Além disso, ela destaca a solidariedade que observa nas relações entre os participantes. “Há uma lógica de mutualidade, na qual o pensamento costuma ser: ‘Se você não está bem, eu também não tenho condições de estar bem’”, afirma.

Programe-se

Sexta-feira (20/11):

16h – Fórum Entramadas – Contextos e sub-textos latino-americanos (encontro entre artistas latino-americanos)



19h – Solenidade de abertura



19h30 – Performance “A dança da Mulher-Árvore”, de Rosa Antuña



20h30 – Performance “Translúcidxs”, da Pseudónimo Compañía de Arte Contemporáneo (Chile)

Sábado (21/11)

16h – Fórum Entramadas – Poéticas dissidentes en Abya Ayla (encontro entre artistas latino-americanos)



18h – Performance “¿Quién habla por los espíritus?”, de Juan Ekekos (Bolívia/Argentina)



19h – Performance “Balada da Virgem – Em nome de Deus”, de Cia. Carne Agonizante (Brasil)



20h – Performance “La caballota, capítulo 1 – O nascimento”, de Sebastián Santamaría Barajas (México)

Domingo (22/11):

18h – Performance “Concierto: Poesía en movimiento”, de Colectivo Zonasuspendida (Colômbia)



19h – Performance “La política del malestar”, de Pita Torres (Chile)



20h – Performance “Grandiosa”, de Cia. Amateur (Chile)

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DANÇA À DERIVA

Desta sexta-feira (20/11) a domingo (22/11), no Complexo Cultural Funarte BH (Rua Januária, 68, Centro). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), por dia, à venda pelo Sympla.