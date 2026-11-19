SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo filme de Brad Pitt, "As Novas Desventuras de Cliff Booth", terá uma passagem bastante restrita pelos cinemas brasileiros. Apenas duas salas do país vão exibir a produção, ambas equipadas com tecnologia IMAX.

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A limitação ocorre em meio ao boicote de redes exibidoras, que protestam contra o curto intervalo entre a estreia nas telonas e a disponibilização do longa na Netflix.

Segundo informações confirmadas pela assessoria do IMAX Brasil ao site Omelete, os únicos cinemas que aceitaram receber o filme são o Kinoplex Dom Pedro, em Campinas (SP), e o IMAX Shopping Palladium, em Curitiba (PR). Não haverá sessões em salas convencionais no país.

O principal motivo da resistência das redes é a estratégia de lançamento da Netflix. O filme chega aos cinemas IMAX em 25 de novembro e entra no catálogo da plataforma em 23 de dezembro, menos de um mês depois. A janela reduzida provocou divergências com exibidores, que defendem um período maior de exclusividade para as salas de cinema.

Nos Estados Unidos, a Cinemark também decidiu não exibir a produção. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, no início de outubro, o presidente-executivo da rede, Sean Gamble, afirmou que a empresa não considerava o modelo de lançamento adequado aos interesses do setor.

Segundo ele, a proposta não era construtiva para o ecossistema cinematográfico e poderia estabelecer um precedente prejudicial às negociações futuras. A rede Regal também não exibirá o longa.

Dirigido por David Fincher, de "Clube da Luta" e "A Rede Social", e escrito por Quentin Tarantino, o filme retoma a história de Cliff Booth, personagem vivido por Pitt em "Era Uma Vez em... Hollywood" (2019).

A trama se passa em 1977, oito anos depois dos acontecimentos do longa anterior. Desta vez, Cliff trabalha como barman e projecionista, além de usar suas habilidades para resolver problemas nos bastidores da indústria cinematográfica.

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Na história, ele recebe uma ligação de sua agente, Karen Crosby (Elizabeth Debicki), em nome do astro de televisão Charlie Peters (Scott Caan), conhecido por realizar as próprias cenas de ação.